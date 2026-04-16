Legenda opuszcza Manchester City, to już oficjalnie. Dziewięć lat i koniec
W czwartkowe popołudnie oficjalnie potwierdziło się to, na co zapowiadało się po cichu już od dłuższego czasu - po sezonie 2025/2026 szeregi Manchesteru City opuści Bernardo Silva. Portugalczyk rozstanie się z "The Citizens" jako legenda klubu i współautor całej gamy sukcesów zespołu na najróżniejszych piłkarskich frontach.
Nie można ukryć, że sezon 2025/2026 w największych europejskich ligach zbliża się już wielkimi krokami do swego zakończenia - a to oznacza, że niebawem czekać nas będzie szereg rozstań zawodników z ich dotychczasowymi drużynami.
16 kwietnia, we wczesnych godzinach popołudniowych, oficjalnie potwierdzono jedno z nich. Wraz z zakończeniem bieżącej kampanii ekipę Manchesteru City opuści jedna z najistotniejszych postaci zespołu z Etihad Stadium z ostatnich lat - Bernardo Silva.
Bernardo Silva opuszcza Manchester City. "Jego wkład w sukcesy był nieoceniony"
"Kiedy przybyłem tu dziewięć lat temu, podążałem za marzeniem małego chłopca pragnącego odnieść sukces w życiu, pragnącego wielkich rzeczy. To miasto i ten klub dały mi o wiele więcej, o wiele więcej, niż kiedykolwiek mogłem sobie wymarzyć. To, co razem wygraliśmy i osiągnęliśmy to dziedzictwo, które na zawsze pozostanie w moim sercu" - napisał m.in. na swym instagramowym koncie reprezentant Portugalii.
"Klubowi, Pepowi [Guardioli], sztabowi i wszystkim moim kolegom z drużyny przez te dziewięć lat dziękuję za wszystkie wspomnienia i za to, że pozwoliliście mi być częścią tej podróży przez tak długi czas. Atmosfera, którą tworzyliśmy każdego dnia na boisku treningowym sprawiła, że czułem się jak w domu i czułem się częścią wielkiej rodziny" - dodał także Silva, który ponadto mocno podziękował także kibicom MC za dotychczasowe wsparcie.
"Wkład 31-latka w nasz najdłuższy, nieprzerwany okres sukcesów jest nieoceniony" - napisano z kolei w oficjalnym serwisie "Obywateli", dodając także m.in., że Silva "zostanie zasłużenie zapamiętany jako jeden z najlepszych i najsławniejszych piłkarzy City wszech czasów".
Bernardo Silva wywalczył z Manchesterem City ogrom trofeów
Dotychczasowy dorobek pomocnika w barwach klubu z niebieskiej części Manchesteru to sześć mistrzostw kraju, dwa Puchary Anglii, cztery Puchary Ligi Angielskiej, trzy Tarcze Wspólnoty oraz jedno trofeum Ligi Mistrzów.
Do końca bieżącej kampanii Bernardo Silva i jego kompanii mogą poszerzyć tę listę o jeszcze jedno mistrzostwo Premier League oraz o jeszcze jeden F.A. Cup. Latem zaś futbolista raczej prędko znajdzie sobie nowego pracodawcę - w zaledwie kilku ostatnich miesiącach łączono go m.in. z Interem Miami, Galatasaray, Juventusem, Barceloną czy też rodzimą Benficą, której jest wychowankiem.