Koniec ery w angielskim futbolu. Media: Guardiola odchodzi. Czas się pożegnać

W minioną sobotę Manchester City fetował zdobycie Pucharu Anglii po finałowym zwycięstwie (1:0) nad Chelsea. Już wtedy Josep Guardiola nagabywany był na okoliczność pożegnania z "The Citizens". Spekulowano o tym coraz głośniej od kilku dni.

- Pogłoski? Jakie pogłoski? Miłego wieczoru - rzucił krótko hiszpański trener w zaimprowizowanym studiu i szybko odszedł z pola widzenia kamer.

Pep Guardiola zamyka rozdział. Media: To koniec jego trenerskiej przygody na Etihad Stadium

W poniedziałkowy wieczór o końcu misji Guardioli poinformował "Daily Mail". Za nim - wszystkie inne media brytyjskie. Potem europejskie i światowe.

55-letni szkoleniowiec uznał, że to właściwy czas na pożegnanie. Od momentu jego zatrudnienia mija dokładnie dekada. To był wspaniały czas dla "Obywateli".

Z Pepem ekipa z Manchesteru wygrała wszystko. To łącznie 20 trofeów. Najciężej ważą tytuły mistrza Anglii - w sumie sześć. I przede wszystkim historyczny triumf w Lidze Mistrzów AD 2023. Pierwszy i jedyny w kronikach klubu.

W bieżącym sezonie drużyna wciąż zachowuje szanse na krajowy dublet. Do rozegrania ma dwa spotkania. We wtorek zmierzy się na wyjeździe z Bournemouth. Jeśli zwycięży, kolejkę przed końcem do liderującego Arsenalu tracić będzie dwa punkty.

Pożegnalnym występem Guardioli w roli menedżera będzie niedzielna potyczka z Aston Villą na macierzystym obiekcie. To po tym spotkaniu ma dojść do oficjalnego potwierdzenia sensacyjnych doniesień. Będzie to oznaczało wygaszenie obecnej umowy Hiszpana, która obowiązuje do końca sezonu 2026/27.

Powołując się na swoje źródła, "Daily Mail" informuje, że nie musi dojść do rozstania definitywnego. Prawdopodobna wydaje się opcja zakładająca pozostanie Guardioli w obozie MC, tyle że w innej roli. Bliżej nie sprecyzowano jednak tego wariantu.

Josep Guardiola

Josep Guardiola AFP

Pep Guardiola

