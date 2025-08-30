Kompromitacja Manchesteru United, a teraz taki mecz. Gol samobójczy, na koniec kluczowy karny

Manchester United nie wszedł najlepiej w sezon 2025/2026. "Czerwone Diabły" w nowej kampanii zaczęły swoje występy od starcia w Premier League z Arsenalem i choć ich gra w spotkaniu z "Kanonierami" została oceniona jako całkiem niezła, to komplet punktów zebrali podopieczni Mikela Artety, którzy wygrali 1:0.

Potem MU zremisowało 1:1 z Fulham, a następnie nadeszła potężna wpadka - w Pucharze Ligi Angielskiej ekipa z Old Trafford uległa po długiej serii rzutów karnych czwartoligowemu Grimsby Town. Piłkarze Rubena Amorima musieli jednak szybko otrząsnąć się po tej wyjątkowo przykrej przegranej.

Manchester United wyrwał sobie trzy punkty w końcówce meczu. Karny zadecydował w starciu z Burnley

30 sierpnia United podeszli do kolejnego spotkania w PL, tym razem podejmując na własnym terenie Burnley. Mecz pierwotnie przebiegał dla gospodarzy naprawdę dobrze, bo w 27. minucie do własnej siatki trafił Josh Cullen, natomiast po zmianie stron sytuacja zaczęła się komplikować.

W minucie Lyle Foster zdobył bramkę wyrównującą, ale w zasadzie niemal błyskawicznie odpowiedział mu Bryan Mbeumo. W 66. minucie po raz kolejny rezultat zrobił się jednak remisowy, gdy na listę strzelców wpisał się Jaidon Anthony. Potem przez długi czas zapowiadało się na to, że Manchester United znów pogubi punkty.

Przełom nastąpił w doliczonym czasie gry - wówczas "Czerwone Diabły" zyskały wielką szansę dzięki... podyktowanemu rzutowi karnemu, którego bezwzględnie wykorzystał kapitan klubu, Bruno Fernandes.

Tym samym 20-krotni mistrzowie Anglii zgarnęli komplet "oczek", natomiast fakt, że o taki wynik trzeba było drżeć do końca podczas zmagań z beniaminkiem, na pewno nie wprawił kibiców w przesadnie optymistyczny nastrój.

Premier League: Już niebawem derbowy hit, United zagrają z City

United na ten moment zajmują 9. miejsce w tabeli, a już 14 września czekać ich będzie niezwykle wymagające, derbowe starcie z Manchesterem City. Motywacja ekipy z Sir Matt Busby Way powinna być tu więc wielka.

Ruben Amorim DARREN STAPLES / AFP AFP

Bruno Fernandes w barwach Manchesteru United AFP