Przed godziną 11:00 David Ornstein i Fabrizio Romano jeden po drugim (szybszy był ten pierwszy) poinformowali o zwolnieniu Rubena Amorima z Manchesteru United. "Decyzja została podjęta przez kierownictwo klubu, w tym dyrektora generalnego Omara Berradę i dyrektora ds. piłki nożnej Jasona Wilcoxa" - napisał Ornstein.

- Będę tu przez 18 miesięcy lub do momentu, gdy zarząd zdecyduje się na zmianę. Nie zamierzam rezygnować. Będę wykonywał swoją pracę, dopóki nie pojawi się ktoś, kto mnie zastąpi - powiedział w weekend po remisie 1:1 z Leeds portugalski szkoleniowiec. W poniedziałek faktycznie stracił stanowisko. O 11:08 czasu polskiego pojawił się komunikat "Czerwonych Diabłów".

Kierownictwo klubu nieochoczo podjęło decyzję, że nadszedł właściwy moment na zmianę. Da to drużynie najlepszą szansę na osiągnięcie jak najwyższego miejsca w tabeli Premier League. Klub pragnie podziękować Rubenowi za jego wkład w działalność klubu i życzy mu wszystkiego najlepszego na przyszłość

63 mecze i koniec. Ruben Amorim zwolniony z Manchesteru United

Zespół w środowym meczu z Burnley poprowadzi Darren Fletcher. Wiele wskazuje na to, że pozostanie na stanowisku do końca sezonu. Ornstein twierdzi, że decyzja co do nowego szkoleniowca na perspektywę długofalową ma zapaść latem.

Drużyna z Old Trafford zajmuje 6. miejsce w tabeli Premier League, jednak trzeba pamiętać, że środek stawki jest zbity, 14. Crystal Palace traci do United tylko 4 oczka. Z kolei "Czerwone Diabły" już dawno zgubiły z pola widzenia liderujący Arsenal - mowa o 17 punktach różnicy. W klubie mają apetyty na wiele więcej.

Amorim poprowadził "Red Devils" w 63 meczach, uzyskał niezbyt imponującą średnią punktową 1,43. Złożyło się na to 25 zwycięstw, 15 remisów, 23 porażki, 122 gole strzelone i 114 stracone.

Rozwiń

Ruben Amorim bezpośrednio o swoim piłkarzu. „Musi się zmienić, to nie jest sprawa osobista”. WIDEO ASSOCIATED PRESS © 2025 Associated Press

Ruben Amorim - nowy szkoleniowiec Manchester United JOSE MANUEL ALVAREZ REY / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Ruben Amorim AFP

Ruben Amorim DARREN STAPLES / AFP AFP