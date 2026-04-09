Kolejna legenda opuszcza Liverpool, jest potwierdzenie. Nagły komunikat

Liverpool ma za sobą jak dotychczas trudny sezon - klub z Anfield jeszcze w październiku odpadł z Pucharu Ligi, a nie tak dawno pożegnał też marzenia o zwycięstwie w Pucharze Anglii po bolesnej porażce 0:4 z Manchesterem City.

W Lidze Mistrzów losy "The Reds" wciąż się ważą - ale piłkarze LFC będą musieli wznieść się na wyżyny swych umiejętności, aby w rewanżu z PSG nadrobić dwubramkową stratę po pierwszym starciu obu gigantów. W Premier League Liverpool niebawem może stracić z kolei już nawet matematyczne szanse na mistrzostwo, o którym tak naprawdę od dawna trudno już było w zasadzie marzyć.

To wszystko zaś sprawia, że dość prawdopodobnym scenariuszem wydaje się rychłe odprawienie Arne Slota z posady trenera - a to oznaczałoby, że następne miesiące byłyby związane z szeregiem zmian w jednej z najbardziej utytułowanych angielskich drużyn. Nawet jednak i bez rozbratu ze Slotem w Merseyside niebawem dojdzie do mocnej "zmiany dekoracji" - z LFC żegnają się bowiem prawdziwe ikony zespołu.

Nie tylko Salah. Andy Robertson pożegna się niebawem z Liverpoolem

Już jakiś czas temu oficjalnie ogłoszono, że po sezonie 2025/2026 z "The Reds" odejdzie Mohamed Salah, jeden z najlepszych strzelców w dziejach klubu i bez dwóch zdań jeden z najwybitniejszych napastników w całych dziejach Premier League.

9 kwietnia jednak Liverpool ogłosił jeszcze jedno pożegnanie - wraz z zakończeniem kampanii z Anfield Road wymelduje się także Andy Robertson, w szczycie swej kariery bez dwóch zdań czołowy lewy obrońca globu.

Możemy potwierdzić, że Andy Robertson skończy swoją karierę w barwach "The Reds" po zakończeniu obecnego sezonu. Zrobi to jako legenda Liverpoolu

"Zawsze będę wracał myślami do wspaniałych wspomnień związanych z tym zespołem. Przez dziewięć lat wkładałem w grę dla niego całe serce i duszę i niczego nie żałuję" - powiedział sam futbolista w rozmowie z klubowymi mediami.

Andy Robertson zdobył z Liverpoolem szereg trofeów

Andy Robertson trafił do Liverpoolu w 2017 roku z Hull City. W czerwonej koszulce sięgnął m.in. po dwa mistrzostwa Anglii, jeden krajowy puchar, klubowe mistrzostwo świata oraz puchar Ligi Mistrzów.

Do końca sezonu Szkot może wspomóc LFC jeszcze m.in. w meczach o szczególnym ładunku emocjonalnym - derbach z Evertonem (19 kwietnia) czy Manchesterem United (3 maja). Jego uroczyste pożegnanie - podobnie jak Salaha - odbędzie się zapewne 24 maja przy okazji potyczki z Brentford.

Andy Robertson (na pierwszym planie) AFP

Andrew Robertson AFP

Trenerki w męskich drużynach? "Polska ma dziwną mentalność" Polsat Sport