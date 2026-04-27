Kolejna gwiazda opuszcza mundial, dramat piłkarza. Jeszcze niedawno grał przeciw Polsce

Paweł Czechowski

Do oficjalnego rozpoczęcia mistrzostw świata 2026 zostało już mniej niż 50 dni, a tymczasem coraz więcej piłkarzy przeżywa osobiste dramaty nie mogąc z powodu kontuzji udać się na turniej w Ameryce Północnej. Na liście poszkodowanych znalazła się właśnie 23-letnia gwiazda reprezentacji Holandii, która jeszcze niedawno m.in. wystąpiła w meczu przeciwko Polsce. "Mówią, że życie bywa okrutne i dziś właśnie tak to odczuwam" - napisał zawodnik w mediach społecznościowych.

Xavi Simons (pierwszy z lewej) i trzech piłkarzy Holandii w pomarańczowych strojach na boisku, w tle trybuny.
Xavi Simons (pierwszy z lewej) nie jedzie na MŚ 2026ANP Newspix.pl

1,5 miesiąca - tyle mniej więcej pozostało do momentu, w którym wybrzmi pierwszy gwizdek XXIII piłkarskich mistrzostw świata, tym razem goszczących w aż trzech państwach - Kanadzie, USA i Meksyku.

Pod koniec marca poznaliśmy już pełną pulę uczestników turnieju - i niestety zabrakło w niej reprezentacji Polski, która straciła ostatnią szansę na awans na MŚ ulegając w finale baraży strefy UEFA Szwecji.

Nieco wcześniej "Biało-Czerwoni" pożegnali zaś szansę na bezpośredni awans na mundial po tym, jak w tabeli eliminacyjnej grupy G zostali wyprzedzeni przez Holendrów. "Oranje" od dłuższego czasu mogli więc szykować się do wyprawy za ocean, przy czym teraz nadeszły dla nich niespodziewane i bolesne wieści - do Ameryki Północnej z pewnością nie wybierze się (przynajmniej w roli piłkarza) Xavi Simons.

Będący praktycznie pewnym powołania na mistrzostwa gracz podczas sobotniego meczu jego Tottenhamu z Wolverhampton Wanderers musiał przymusowo opuścić murawę w 63. minucie po tym, jak doznał groźnie wyglądającego urazu.

W poniedziałkowy poranek "Spurs" rozwiali wszelkie wątpliwości w jego sprawie i ogłosili, że że zerwał on więzadło krzyżowe przednie w prawym kolanie i w najbliższym czasie przejdzie on operację. To oznacza wiele miesięcy przerwy w grze i istnieje duże prawdopodobieństwo, że do końca roku kalendarzowego nie obejrzymy już 23-latka w akcji.

"Mówią, że życie bywa okrutne i dziś właśnie tak to odczuwam. Mój sezon nagle się zakończył i próbuję to przetworzyć. Szczerze mówiąc, jestem załamany. Nic z tego nie ma sensu" - napisał m.in. na Instagramie Simons stwierdzając wprost, że "reprezentowanie jego kraju tego lata po prostu przepadło". Tym samym w swoisty sposób dołączył on do innych gwiazd, takich jak Hugo Ekitike czy Serge Gnabry, którzy także nie wspomogą swych drużyn narodowych za Atlantykiem.

Reprezentacja Holandii na MŚ 2026 zagra w grupie F, mierząc się z Japonią, Szwecją i Tunezją. Dla "Oranje" to drugi z rzędu występ na imprezie tej rangi - w Katarze niespełna cztery lata temu odpadli oni w ćwierćfinale.

Absencja Simonsa oczywiście będzie mieć też istotne znaczenie dla Tottenhamu, który z wielkim trudem walczy o utrzymanie w Premier League. "Koguty" bez Holendra będą musiały poradzić sobie w meczach z Aston Villą, Leeds United, Chelsea oraz Evertonem.

Dariusz Ostafiński
