Juergen Klopp żegna Diogo Jotę. "Musi istnieć większy sens, ale go nie widzę"

Świat sportu reaguje na tragiczną śmierć Diogo Joty. Portugalski piłkarz Liverpoolu zginął wraz z bratem Andre Silvą w nocy ze środy na czwartek w wypadku samochodowym. Post na Instagramie opublikował Juergen Klopp, który prowadził 28-latka w "The Reds" przez cztery sezony. "Musi istnieć większy sens! Ale ja go nie widzę! - to fragment wpisu niemieckiego szkoleniowca.