Jest to bardzo smutna historia. Opowiada o tym, jak jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii całkowicie zburzył swój pomnik przez to, jak poprowadził swoje życie prywatne.

Ryan Giggs, bo o nim mowa, rozegrał 963 mecze dla Manchesteru United. Żaden piłkarz w historii nie wystąpił więcej razy z diabełkiem na piersi. Walijczyk zdobył w nich 168 goli i zanotował 268 asyst.

To nie koniec rekordów. Ryan Giggs jest piłkarzem, który pod wodzą Sir Alexa Fergusona zdobył 13 tytułów mistrza Anglii - tyle samo, co sam trener. Sukcesy te odnosili wspólnie od sezonu 1992/93 do 2012/13. Żaden inny piłkarz w historii piłki nożnej nie może pochwalić się podobnym wynikiem. Walijczyk dorzucił do tego 2 Ligi Mistrzów i 17 innych krajowych trofeów - w tym 4 Puchary Anglii.

Wielki piłkarz, a prywatnie potwór. Ryan Giggs potwornie skrzywdził swojego brata

Ryan Giggs był jednym z ostatnich zawodników takich jak Francesco Totti, Carles Puyol czy Paolo Maldini. Takich, którzy spędzili całą karierę w jednym klubie. Jest to więc książkowy materiał na piłkarską legendę.

Ryan Giggs bez wątpienia byłby tak postrzegany, ale jego życie prywatne rzuca bardzo duży cień na piłkarską karierę. Historia jego i jego brata Rhodriego przypomina tę, którą Krzysztof Krawczyk opowiedział w swojej słynnej piosence "Mój Przyjacielu". Wszyscy znamy te słowa. "Żony nie dałem, żonę wziąłeś sobie sam" - śpiewał artysta.

W 2011 roku wyszło na jaw, że żona Rhodriego Giggsa Natasha zdradziła go właśnie z jego bratem Ryanem. Jest to jednak dość spore niedopowiedzenie. To nie był pojedynczy "skok w bok". Ich romans trwał aż osiem lat. Kiedy rodzina się o nim dowiedziała, odwróciła się od słynnego piłkarza.

- Ryan miał wszystko: pieniądze i sławę. Nie miał tylko jednego. Mojej żony. Więc ją sobie wziął. [...] Starałem się być dobrym ojcem i mężem, podczas gdy on był po prostu idiotą - mówił o swoim bracie Rhodri Giggs.

Kiedy Ryan Giggs został selekcjonerem reprezentacji Walii, jego ojciec Danny Wilson (były rugbysta) nie pękał z dumy.

Powinienem być najbardziej dumnym tatą na świecie, radosnym jak skowronek dzięki temu co osiągnął, ale wstydzę się go. Nie mogę się zmusić nawet do tego, by użyć jego imienia. Nazywam go byłym piłkarzem

Relacja Ryana Giggsa i Natashy Lever rozpoczęła się w 2003 roku. Co ciekawe, to właśnie Ryan poznał kobietę ze swoim bratem Rhodrim. Para się pobrała, ale kochankowie nie potrafili zakończyć swojego romansu. Prowadzili go przez te wszystkie lata. Po wszystkim kobieta wyznała, że czuje do siebie odrazę, ale związek z piłkarzem był jej uzależnieniem. W 2015 roku media donosiły, że Ryan Giggs przeprosił za wszystko swojego brata.

Małżeństwo Rhodriego i Natashy się rozpadło. To Ryana Giggsa ze Stacey Cooke trwało do 2017 roku. Przez kilka lat żona Walijczyka była w stanie trwać w związku, ale w końcu zapadła decyzja o rozwodzie. Z pewnością nie była ona łatwa, ponieważ para doczekała się dwójki dzieci. Impulsem do jej podjęcia miał być fakt, że były piłkarz dość intensywnie flirtował z kelnerkami swojej restauracji. Stacey nie mogła już dłużej znieść postawy swojego męża, ale później wieść obiegła świat, że rozstali się w zdrowych relacjach.

Posadę w reprezentacji Walii stracił w wyniku kolejnego skandalu

Kilka lat później zła twarz Ryana Giggsa znowu dała o sobie znać. W 2020 roku miał dopuścić się napaści na swoją ówczesną partnerkę Stacey Cooke, która oskarżyła go o zdradę, miała być przez niego notorycznie kontrolowana i chciała zakończyć ich związek. Były piłkarz nie chciał jej na to pozwolić i tak właśnie rozpoczęła się awantura, w której Giggs stał się oprawcą.

Giggs miał dopuścić się wobec niej nie tylko przemocy fizycznej. Według medialnych doniesień wyrzucił ją nago z hotelowego pokoju i zagroził, że jeśli od niego odejdzie, roześle znajomym jej prywatne i intymne zdjęcia.

W czerwcu 2022 roku były piłkarz zrezygnował z posady selekcjonera reprezentacji Walii, gdy postawiono mu zarzuty napaści na dwie kobiety - Stacey Cooke oraz jej siostry, która chciała odciągnąć kobietę od agresywnego piłkarza. O aresztowaniu selekcjonera Walijczyków głośno było na całym świecie. Przez te wszystkie skandale Ryan Giggs nigdy nie stanie obok Davida Beckhama i nie będzie postrzegany jako ikona brytyjskiego futbolu. Po prostu zbyt wiele złego się wydarzyło.

