Jeszcze w środę jeden z dyrektorów Billy Hogan prosił o wstrzemięźliwość w opiniach. -Jest za wcześnie, minęło zaledwie kilka dni. Myślę, że najważniejsze w tym jest to, żebyśmy szanowali rodzinę (Diogo - red.). Jako klub mieliśmy mnóstwo pomysłów, kibice również. To jest coś, co omówimy z rodziną. Chcemy przeprowadzić te rozmowy we właściwym czasie - mówił, cytowany przez Thisisanfield.com.