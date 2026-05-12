Jego śmierć poruszyła cały świat. Angielski gigant wydał komunikat

Na początku lipca ubiegłego roku miało miejsce wydarzenie, które wstrząsnęło światem futbolu. Hiszpański dziennik "Marca" poinformował wówczas, że zawodnik Liverpoolu i reprezentacji Portugalii Diogo Jota zginął w wypadku samochodowym. Sportowiec podróżował ze swoim młodszym bratem Andre Jotą, który także poniósł śmierć na miejscu.

Gdy krótko po tym, jak portugalska federacja piłkarska potwierdziła tragiczne wieści, głos zabrali przedstawiciele Liverpool Football Club. W mediach społecznościowych pojawił się komunikat angielskiego giganta, w którym przekazano kondolencje bliskim Diogo Joty i jego brata Andre Joty.

Wkrótce potem angielski klub zdecydował się na kolejny, niezwykle poruszający gest. Podjęto bowiem decyzję, że żaden piłkarz nie zagra już w ekipie Liverpoolu z numerem "20" na koszulce. Ten został bowiem zastrzeżony.

Piękny gest Liverpoolu. Tak klub uczci pamięć Diogo Joty i jego brata

Choć od tragicznego incydentu minęło już kilka miesięcy, "The Reds" po raz kolejny pokazali, że jeszcze długo nie zapomną o swoim zawodniku. Po tym, jak zastrzeżono numer "20", angielski klub postanowił pójść o krok dalej - na stadionie Anfield stanie bowiem pomnik wzniesiony ku pamięci Diogo Joty i jego brata.

O wyjątkowym pomyśle angielskiego giganta mówiło się już od kilku dni, teraz jednak Liverpool FC zaprezentował projekt pomnika upamiętniającego tragicznie zmarłych piłkarzy. "Zatytułowany "Forever 20" pomnik upamiętnia ich życie, więź oraz miłość i szacunek, jakim darzą ich rodziny, koledzy z drużyny i kibice na całym świecie. W centrum pomnika znajduje się płynąca rzeźba serca, upamiętniająca kultową celebrację gola Diogo. Patrząc z różnych perspektyw, widać również liczby 20 i 30, które zdobiły tyły koszulek braci" - czytamy w komunikacie drużyny.

Diogo Jota Agencja FORUM

Śmierć Diogo Joty mocno poruszyła Liverpool MI NEWS AFP

