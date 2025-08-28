Hit transferowy z Polakiem wisi na włosku, wszystko zależy od jednego. Czekają na zwrot

Jakub Kiwior od momentu, gdy jego rywal w walce o wyjściową jedenastkę Arsenalu, Gabriel Magalhaes, doznał poważnej kontuzji, na dobre wszedł do pierwszego składu "Kanonierów" i wielokrotnie udowodnił swoją przydatność Mikelowi Artecie.

Mimo wszystko o Polaku od dłuższego czasu mówiło się wciąż w kontekście opuszczenia ekipy z Emirates - i wygląda na to, że obecnie jest on bliski transferu z "The Gunners" jak nigdy wcześniej. Głównym zainteresowanym jest FC Porto, które niedawno pozyskało innego "Biało-Czerwonego" - Jana Bednarka.

Athletic Bilbao – Rayo Vallecano 1-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Kiwior blisko przeprowadzki do Porto. Kluczowy będzie... Hincapie

Negocjacje ze "Smokami" wydają się być już zaawansowane, natomiast nawet jeśli wszystkie strony dojdą tu do konsensusu, to zielone światło w kwestii przenosin będzie uzależnione od... jeszcze innych pertraktacji.

Rozwiń

Jak bowiem informuje Fabrizio Romano, Arsenal nim pożegna się z Kiwiorem chce być pewien, że będzie mieć kogoś do załatania powstałej w defensywie dziury. Tą osobą ma być Piero Hincapie, obecnie związany z Bayerem Leverkusen.

23-letni Ekwadorczyk miał już dojść do porozumienia z "Kanonierami" - teraz pozostaje jedynie przekonać do całego ruchu "Aptekarzy". Obecna koncepcja dotyczy tu wypożyczenia z obowiązkiem wykupu - piłka jest po stronie Niemców.

Jakub Kiwior czeka na powołanie od Jana Urbana. Niebawem kluczowe mecze el. MŚ

Jakub Kiwior w bieżącym sezonie nie rozegrał jeszcze żadnego oficjalnego spotkania w barwach Arsenalu - niemniej raczej nie ma wątpliwości co do tego, że niebawem otrzyma powołanie na zbliżające się zgrupowanie reprezentacji Polski. "Biało-Czerwoni" 4 i 7 września zagrają odpowiednio z Holandią i Finlandią w ramach el. MŚ 2026 - w roli nowego selekcjonera zadebiutuje wówczas Jan Urban i... miejmy nadzieję, że będzie to udany debiut.

Jakub Kiwior Kieran McManus/Shutterstock East News

Jakub Kiwior BEN STANSALL / AFP AFP