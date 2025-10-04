Hit Premier League nie zawiódł. Genialny nastolatek na ratunek. Gol w 96. minucie

Liverpool w poprzednim sezonie mistrzostwo Anglii wygrał mimo wszystko nieco niespodziewanie. Po odejściu Jurgena Kloppa można było bowiem mieć wątpliwości, co wydarzy się z drużyną, ale Arne Slot szybko uciął wszelkie dywagacje. Nowy trener "The Reds" ze swoich obowiązków wywiązał się znakomicie, prowadząc zespół z Anfield do mistrzostwa Premier League.

To przełożyło się olbrzymie zaufanie zarządu, który latem dokonał kilku imponujących wzmocnień. Liverpool wydał na nowych piłkarzy prawie 500 milionów euro. Najdroższym z nich był Alexander Isak, który kosztował niespełna 150 milionów euro. Niewiele mniej zapłacono za Floriana Wirtza. Obaj jak na razie nie spisują się tak dobrze, jakby tego chcieli, ale drużyna funkcjonuje nieźle.

Chelsea triumfuje w hicie. Estevao bohaterem

Po sześciu kolejkach Premier League Liverpool liderował bowiem tabeli z dorobkiem 15 oczek, co dawało mu przewagę dwóch punktów nad drugim Arsenalem. Dwa ostatnie spotkania nie były jednak udane dla piłkarzy Arne Slota - porażki z Crystal Palace i Galatasaray, co sprawiało, że dziewiąta w tabeli Chelsea przed przyjazdem zespołu z Anfield mogła liczyć na sprawienie obrońcom tytułu sporych kłopotów w meczu siódmej kolejki.

Rywalizacja w Londynie rozpoczęła się z bardzo wysokiego "C". Stało się tak dzięki ofensywnemu nastawieniu, jakie od pierwszych minut spotkania pokazywała drużyna gospodarzy. Dość szybko przyniosło one efekty. W 14. minucie piłkę około dwadzieścia metrów od bramki gości otrzymał Moises Caicedo. Defensywny pomocnik nie wahał się ani chwili, kopnął z wielką siłą, a piłka po próbie interwencji bramkarza zatrzepotała w siatce.

Liverpool w pierwszej połowie miał tak naprawdę tylko jedną okazję. W końcówce regulaminowego czasu gry piłkę w pole karne gości dośrodkował Mohamed Salah, ale jego wrzutki nie zdołał wykończyć odpowiednio Alexander Isak. Mieliśmy też jedną kontrowersję. W polu karnym Liverpoolu upadł Alejandro Garnacho, który został delikatnie popchnięty. Sędzia nie wskazał jednak na rzut karny i pierwsza część rywalizacji zakończyła się jednobramkowym prowadzeniem Chelsea.

Druga połowa rozpoczęła się od ważnej zmiany. Arne Slot posłał na boisko Floriana Wirtza, który po minucie powinien mieć asystę, ale błyskotliwego podania Niemca nie wykorzystał Mohamed Salah. Kilka minut później Salah znów znalazł się dobrej pozycji do strzału, ale kopnął daleko od okienka bramki gospodarzy. Liverpool nie przestawał jednak atakować i przyniosło to efekt w 62. minucie.

Piłka spadła pod nogi czekającego na nią w polu karnym Isaka, a ten popisał się błyskotliwą asystą do Cody'ego Gakpo, któremu pozostało tylko wpakować futbolówkę do siatki. Od tego momentu na boisku działo się naprawdę wiele, szczególnie za sprawą wprowadzonego z ławki Estevao. Nastolatek dwoił się i troił, a efekty jego pracy zobaczyliśmy w 96. minucie, gdy wślizgiem wpakował piłkę do siatki gości, zapewniając wygraną swojemu zespołowi. Wygrana Chelsea 2:1 sprawia, że nowym liderem Premier League po siódmej kolejce będzie Arsenal.

Statystyki meczu Chelsea 2 - 1 Liverpool Posiadanie piłki 52% 48% Strzały 12 13 Strzały celne 6 2 Strzały niecelne 4 6 Strzały zablokowane 2 5 Ataki 61 53

