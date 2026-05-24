Historyczny moment. Padł niesamowity rekord. Rozpacz w Londynie. Druzgocący spadek
Za nami ostatnia kolejka angielskiej Premier League sezonu 2025/26. Wiadomo już, która drużyna jako ostatnia pożegnała się z elitą. Rozstrzygnięto również, które drużyny wezmą udział w europejskich pucharach. Padł także historyczny rekord asyst w jednym sezonie angielskiej ekstraklasy. Bruno Fernandes kończy rozgrywki z 21 takimi podaniami na koncie. Tego dnia pobił Thierry'ego Henry'ego oraz Kevina De Bruyne.
Już przed ostatnią kolejką Premier League wiedzieliśmy, że Arsenal został mistrzem Anglii - pierwszy raz po 22 latach. Manchester City natomiast uplasował się na 2. miejscu.
Drużynami z pewnym spadkiem do Championship były natomiast Wolverhampton Wanderers oraz Burnley. Walka o utrzymanie w ostatniej kolejce toczyła się pomiędzy Tottenhamem a West Hamem - dwoma klubami z Londynu.
Historyczny rekord Bruno Fernandesa
W ostatniej kolejce Premier League sezonu 2025/26 Manchester United nie grał już w zasadzie o nic wielkiego - wcześniej zapewnił sobie bowiem miejsce w Lidze Mistrzów. Walczyli jednak dla swojego kapitana Bruno Fernandesa.
Portugalczyk potrzebował bowiem tylko jednej asysty do pobicie rekordu Premier League. Do tej pory Thierry Henry i Kevin De Bruyne mieli po 20 asyst w jednym sezonie. Podział pierwszego miejsca został przerwany. Bruno Fernandes asystował bowiem przy bramce Patricka Dorgu i tym samym pobił ten spektakularny rekord. Od tej pory wynosi on 21 asyst w jednym sezonie ligi angielskiej.
Manchester United ostatecznie zdeklasował Brighton & Hove Albion na Amex Stadium, czym przypieczętował bardzo dobry sezon - a raczej jego część, w której trenerem był Michael Carrick.
Manchester City natomiast pożegnał dwie swoje legendy - Pepa Guardiolę oraz Bernardo Silvę. Ich ostatni mecz w The Citizens zakończył się porażką z Aston Villa.
Rozpacz w Londynie. West Ham spada, Chelsea poza Europą
Do samego końca bardzo ciekawa była natomiast walka o miejsce w europejskich pucharach. Zakończyła się ona całkowitą klęską Chelsea, która ostatecznie w przyszym sezonie na arenie międzynarodowej nie zagra. Wyżej uplasowały się Brighton, Sunderland i Bournemouth.
Walka o utrzymanie natomiast zakończyła się porażką West Ham United. Młoty wygrały swój mecz z Leeds United, ale to nie wystarczyło. Zwycięstwo odniósł bowiem również Tottenham. Gol Joao Palinhi otatecznie dał Kogutom upragnione utrzymanie.
Wyniki meczów ostatniej kolejki Premier League
Brighton & Hove Albion F.C. 0:3 Manchester United
Burnley F.C. 1:1 Wolverhampton Wanderers F.C.
Crystal Palace F.C. 1:2 Arsenal F.C.
Fulham F.C. 2:0 Newcastle United F.C.
Liverpool F.C. 1:1 Brentford F.C.
Manchester City F.C. 1:2 Aston Villa F.C.
Sunderland A.F.C. 2:1 Chelsea F.C.
Tottenham Hotspur F.C. 1:0 Everton F.C.
West Ham United 3:0 Leeds United
Nottingham Forest 1:1 AFC Bournemouth
Podsumowanie sezonu:
Mistrz: Arsenal
Liga Mistrzów: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool
Liga Europy: Bournemouth, Sunderland
Liga Konferencji: Brighton & Hove Albion
Spadek do Championship: West Ham United, Burnley, Wolverhampton Wanderers