Już przed ostatnią kolejką Premier League wiedzieliśmy, że Arsenal został mistrzem Anglii - pierwszy raz po 22 latach. Manchester City natomiast uplasował się na 2. miejscu.

Drużynami z pewnym spadkiem do Championship były natomiast Wolverhampton Wanderers oraz Burnley. Walka o utrzymanie w ostatniej kolejce toczyła się pomiędzy Tottenhamem a West Hamem - dwoma klubami z Londynu.

Historyczny rekord Bruno Fernandesa

W ostatniej kolejce Premier League sezonu 2025/26 Manchester United nie grał już w zasadzie o nic wielkiego - wcześniej zapewnił sobie bowiem miejsce w Lidze Mistrzów. Walczyli jednak dla swojego kapitana Bruno Fernandesa.

Portugalczyk potrzebował bowiem tylko jednej asysty do pobicie rekordu Premier League. Do tej pory Thierry Henry i Kevin De Bruyne mieli po 20 asyst w jednym sezonie. Podział pierwszego miejsca został przerwany. Bruno Fernandes asystował bowiem przy bramce Patricka Dorgu i tym samym pobił ten spektakularny rekord. Od tej pory wynosi on 21 asyst w jednym sezonie ligi angielskiej.

Manchester United ostatecznie zdeklasował Brighton & Hove Albion na Amex Stadium, czym przypieczętował bardzo dobry sezon - a raczej jego część, w której trenerem był Michael Carrick.

Manchester City natomiast pożegnał dwie swoje legendy - Pepa Guardiolę oraz Bernardo Silvę. Ich ostatni mecz w The Citizens zakończył się porażką z Aston Villa.

Rozpacz w Londynie. West Ham spada, Chelsea poza Europą

Do samego końca bardzo ciekawa była natomiast walka o miejsce w europejskich pucharach. Zakończyła się ona całkowitą klęską Chelsea, która ostatecznie w przyszym sezonie na arenie międzynarodowej nie zagra. Wyżej uplasowały się Brighton, Sunderland i Bournemouth.

Walka o utrzymanie natomiast zakończyła się porażką West Ham United. Młoty wygrały swój mecz z Leeds United, ale to nie wystarczyło. Zwycięstwo odniósł bowiem również Tottenham. Gol Joao Palinhi otatecznie dał Kogutom upragnione utrzymanie.

Wyniki meczów ostatniej kolejki Premier League

Brighton & Hove Albion F.C. 0:3 Manchester United

Burnley F.C. 1:1 Wolverhampton Wanderers F.C.

Crystal Palace F.C. 1:2 Arsenal F.C.

Fulham F.C. 2:0 Newcastle United F.C.

Liverpool F.C. 1:1 Brentford F.C.

Manchester City F.C. 1:2 Aston Villa F.C.

Sunderland A.F.C. 2:1 Chelsea F.C.

Tottenham Hotspur F.C. 1:0 Everton F.C.

West Ham United 3:0 Leeds United

Nottingham Forest 1:1 AFC Bournemouth

Podsumowanie sezonu:

Mistrz: Arsenal

Liga Mistrzów: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool

Liga Europy: Bournemouth, Sunderland

Liga Konferencji: Brighton & Hove Albion

Spadek do Championship: West Ham United, Burnley, Wolverhampton Wanderers

