Grał w Radomiaku, teraz kupią go za 50 mln funtów. Pachnie rekordem

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Kiedy niemal cała uwaga piłkarskiego świata skupia się na trwającym w Ameryce Północnej mundialu, europejskie kluby usilnie starają się dopinać kolejne transfery. W Anglii ma dojść do ruchu, który powinien zainteresować też sympatyków... polskiej Ekstraklasy. Gracz, który niegdyś pojawił się w naszej lidze, ma stać się bohaterem rekordowego wzmocnienia...

Luka Vusković w niebieskiej koszulce z numerem 22 i herbem Chorwacji podczas meczu na stadionie
Luka VuskovićUlrik PedersenAFP

Pod koniec stycznia 2024 roku Radomiak Radom zdecydował się na mało typowy jak na polskie warunki ruch i sięgnął (w ramach wypożyczenia) po zawodnika z ligi chorwackiej, a konkretnie z Hajduka Split. Tak do Polski trafił Luka Vusković.

Choć środkowy obrońca nie spędził wiele czasu w kraju nad Wisłą - jedynie pół sezonu - to zdążył zaliczyć w barwach "Zielonych" 14 występów na poziomie PKO BP Ekstraklasy i odnotował nawet trzy gole. Jego dalsza kariera zaś nabrała szalonego rozpędu.

Wychodzą brudy z niemieckiej kadry. Zawrzało po blamażu, padły zarzuty

Luka Vusković z Tottenhamu trafi do Brighton. Gigantyczne pieniądze za piłkarza

Po rozbracie z Radomiakiem Vusković trafił jeszcze na wypożyczenie do belgijskiego KVC Westerlo, po czym w ramach transferu definitywnego przeszedł do... Tottenhamu Hotspur. Ostatnio został wypożyczony do Hamburgera SV i spisał się tam na tyle dobrze, że czekać go będzie teraz kolejna przeprowadzka - i to nie byle jaka.

Jak informuje bowiem Simon Stone, dziennikarz BBC, na wykupienie defensora ze "Spurs" miało zdecydować się Brighton & Hove Albion - dwie ostatnie propozycje "Mew" dla TH zostały odrzucone, ale oferta opiewająca na 46 mln funtów trafiła już zdecydowanie w gusta zarządu "Kogutów".

Co ważne, 46 mln to jedynie kwota podstawy - różne zmienne mogą sprawić, że opłata urośnie do 50 mln, a to już byłby niepodważalny rekord transferowy Brighton - poprzedni wynosi 46,7 mln i dotyczył pozyskania Georginio Ruttera z Leeds United w 2024 r.

Ciekawostką jest to, że Vusković ma zastąpić na Amex Stadium Jana Paula van Hecke, który ma przejść do... Tottenhamu. W tym przypadku Londyńczycy mają wyłożyć na stół 52 mln funtów.

Domknięcie transferu 19-latka, łącznie z testami medycznymi, nastąpi po jego powrocie z mundialu, na którym jego ekipa "Vatrenich" zmierzy się już 3 lipca o 01.00 z Portugalią.

Haaland nie gryzie się w język, znów zagotowało się po jego słowach. "Nikłe szanse"

Brighton stoi przed szansą gry w Lidze Konferencji

W ostatnim sezonie Brighton zajęło ósme miejsce w tabeli Premier League i zyskało szansę na wystąpienie w ostatniej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji. Niewykluczone więc, że Lukę Vuskovicia czekać będą niebawem występy w europejskich pucharach.

Zobacz również:

Kadr z meczu Anglia - Demokratyczna Republika Konga
Mundial

Anglicy grzmią po wygranym meczu. "Afrykańscy słabeusze". A to nie koniec

Paweł Nowak
Paweł Nowak
Piłka nożna leżąca na środku zielonego boiska na tle pustych trybun stadionu.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP
Czerwono-żółta chorągiewka narożna na zielonym boisku piłkarskim, trybuny na tle nieba i wzgórz, stadion pusty, dobrze zadbana murawa.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)STRINGERAFP
Czy piłka nożna może pomóc w wojnie z gangami?
Piłka nożna123RF/PICSEL


Norwegowie nadal w grze na mundialu. Czy sięgną po medal? WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja