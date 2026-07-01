Grał w Radomiaku, teraz kupią go za 50 mln funtów. Pachnie rekordem

Pod koniec stycznia 2024 roku Radomiak Radom zdecydował się na mało typowy jak na polskie warunki ruch i sięgnął (w ramach wypożyczenia) po zawodnika z ligi chorwackiej, a konkretnie z Hajduka Split. Tak do Polski trafił Luka Vusković.

Choć środkowy obrońca nie spędził wiele czasu w kraju nad Wisłą - jedynie pół sezonu - to zdążył zaliczyć w barwach "Zielonych" 14 występów na poziomie PKO BP Ekstraklasy i odnotował nawet trzy gole. Jego dalsza kariera zaś nabrała szalonego rozpędu.

Luka Vusković z Tottenhamu trafi do Brighton. Gigantyczne pieniądze za piłkarza

Po rozbracie z Radomiakiem Vusković trafił jeszcze na wypożyczenie do belgijskiego KVC Westerlo, po czym w ramach transferu definitywnego przeszedł do... Tottenhamu Hotspur. Ostatnio został wypożyczony do Hamburgera SV i spisał się tam na tyle dobrze, że czekać go będzie teraz kolejna przeprowadzka - i to nie byle jaka.

Jak informuje bowiem Simon Stone, dziennikarz BBC, na wykupienie defensora ze "Spurs" miało zdecydować się Brighton & Hove Albion - dwie ostatnie propozycje "Mew" dla TH zostały odrzucone, ale oferta opiewająca na 46 mln funtów trafiła już zdecydowanie w gusta zarządu "Kogutów".

Co ważne, 46 mln to jedynie kwota podstawy - różne zmienne mogą sprawić, że opłata urośnie do 50 mln, a to już byłby niepodważalny rekord transferowy Brighton - poprzedni wynosi 46,7 mln i dotyczył pozyskania Georginio Ruttera z Leeds United w 2024 r.

Ciekawostką jest to, że Vusković ma zastąpić na Amex Stadium Jana Paula van Hecke, który ma przejść do... Tottenhamu. W tym przypadku Londyńczycy mają wyłożyć na stół 52 mln funtów.

Domknięcie transferu 19-latka, łącznie z testami medycznymi, nastąpi po jego powrocie z mundialu, na którym jego ekipa "Vatrenich" zmierzy się już 3 lipca o 01.00 z Portugalią.

Brighton stoi przed szansą gry w Lidze Konferencji

W ostatnim sezonie Brighton zajęło ósme miejsce w tabeli Premier League i zyskało szansę na wystąpienie w ostatniej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji. Niewykluczone więc, że Lukę Vuskovicia czekać będą niebawem występy w europejskich pucharach.

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP

Piłka nożna 123RF/PICSEL





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