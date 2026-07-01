Grał w Radomiaku, teraz kupią go za 50 mln funtów. Pachnie rekordem
Kiedy niemal cała uwaga piłkarskiego świata skupia się na trwającym w Ameryce Północnej mundialu, europejskie kluby usilnie starają się dopinać kolejne transfery. W Anglii ma dojść do ruchu, który powinien zainteresować też sympatyków... polskiej Ekstraklasy. Gracz, który niegdyś pojawił się w naszej lidze, ma stać się bohaterem rekordowego wzmocnienia...
Pod koniec stycznia 2024 roku Radomiak Radom zdecydował się na mało typowy jak na polskie warunki ruch i sięgnął (w ramach wypożyczenia) po zawodnika z ligi chorwackiej, a konkretnie z Hajduka Split. Tak do Polski trafił Luka Vusković.
Choć środkowy obrońca nie spędził wiele czasu w kraju nad Wisłą - jedynie pół sezonu - to zdążył zaliczyć w barwach "Zielonych" 14 występów na poziomie PKO BP Ekstraklasy i odnotował nawet trzy gole. Jego dalsza kariera zaś nabrała szalonego rozpędu.
Luka Vusković z Tottenhamu trafi do Brighton. Gigantyczne pieniądze za piłkarza
Po rozbracie z Radomiakiem Vusković trafił jeszcze na wypożyczenie do belgijskiego KVC Westerlo, po czym w ramach transferu definitywnego przeszedł do... Tottenhamu Hotspur. Ostatnio został wypożyczony do Hamburgera SV i spisał się tam na tyle dobrze, że czekać go będzie teraz kolejna przeprowadzka - i to nie byle jaka.
Jak informuje bowiem Simon Stone, dziennikarz BBC, na wykupienie defensora ze "Spurs" miało zdecydować się Brighton & Hove Albion - dwie ostatnie propozycje "Mew" dla TH zostały odrzucone, ale oferta opiewająca na 46 mln funtów trafiła już zdecydowanie w gusta zarządu "Kogutów".
Co ważne, 46 mln to jedynie kwota podstawy - różne zmienne mogą sprawić, że opłata urośnie do 50 mln, a to już byłby niepodważalny rekord transferowy Brighton - poprzedni wynosi 46,7 mln i dotyczył pozyskania Georginio Ruttera z Leeds United w 2024 r.
Ciekawostką jest to, że Vusković ma zastąpić na Amex Stadium Jana Paula van Hecke, który ma przejść do... Tottenhamu. W tym przypadku Londyńczycy mają wyłożyć na stół 52 mln funtów.
Domknięcie transferu 19-latka, łącznie z testami medycznymi, nastąpi po jego powrocie z mundialu, na którym jego ekipa "Vatrenich" zmierzy się już 3 lipca o 01.00 z Portugalią.
Brighton stoi przed szansą gry w Lidze Konferencji
W ostatnim sezonie Brighton zajęło ósme miejsce w tabeli Premier League i zyskało szansę na wystąpienie w ostatniej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji. Niewykluczone więc, że Lukę Vuskovicia czekać będą niebawem występy w europejskich pucharach.