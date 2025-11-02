Głośno po tym, co zrobił Haaland w trakcie meczu. Cała Anglia to widziała

Od rozpoczęcia kampanii 2025/2026 Erling Haaland jedynie dwukrotnie kończył mecz bez zdobyczy bramkowej - w sierpniu po potyczce z Tottenhamem Hotspur oraz niedawno po starciu z Aston Villą.

W każdym innym przypadku, jeśli tylko przebywał on na boisku w barwach "The Citizens", notował minimum jedno trafienie. Nie inaczej było też 2 listopada, kiedy to "Obywatele" podjęli u siebie AFC Bournemouth.

Erling Haaland jest nie do zatrzymania. Kolejne dwa gole na koncie gwiazdora

Reprezentant Norwegii otworzył tu wynik dokładnie w 17. minucie po tym, jak podaniem obsłużył go Rayan Cherki. Osiem minut później "Wisienki" zdołały doprowadzić do wyrównania, natomiast w 33. minucie 25-latek skompletował już dublet - ponownie po dograniu Cherkiego:

Dzieła zniszczenia dopełnił już po zmianie stron Nico O'Reilly i w ten sposób podopieczni Pepa Guardioli odnotowali szósty triumf w PL w tym sezonie. Warto przy tym nadmienić, że po 10 rozegranych meczach Haaland ma już na koncie w ogólnym rozrachunku... 13 bramek.

Przed Manchesterem City dwa wielkie wyzwania. Hity w Lidze Mistrzów i Premier League

Kolejną okazję na trafienie do siatki napastnik będzie mieć już w Lidze Mistrzów - w tych właśnie rozgrywkach City zagra przeciwko Borussii Dortmund już 5 listopada o godz. 21.00.

Potem zaś gracze z Etihad Stadium spróbują swoich sił w angielskiej ekstraklasie przeciwko Liverpool F.C., a więc będziemy mogli mówić tu o hicie wielkiego kalibru. Starający się na dobre wyjść z wielkiego kryzysu "The Reds" będą bez dwóch zdań silnie zmotywowani...

Erling Haaland GRAHAM HUNT / ProSportsImages / DPPI via AFP AFP

