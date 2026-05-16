Głośno o byłym trenerze Realu, gigant w akcji. Nieoczekiwany ruch

Xabi Alonso po pełnej sukcesów karierze zawodniczej podjął się pracy w roli trenera - i tu również z czasem zaczął sięgać po istotne trofea. Jego przygoda w Bayerze Leverkusen w roli szkoleniowca skończyła się wszak na zdobyciu potrójnej korony w sezonie 23/24 (mistrzostwo, Puchar Niemiec i Superpuchar Niemiec).

Kolejnym rozwojowym krokiem w jego przypadku miało być przejęcie seniorskiej ekipy Realu Madryt (z młodzieżówką "Królewskich" pracował już w przeszłości), ale... rzeczywistość w stolicy Hiszpanii okazała się dla Baska dosyć brutalna. Z "Los Blancos" rozstał się on po zaledwie kilku miesiącach, a kroplą, która przelała czarę goryczy była porażka RM w Supercopa de Espana.

44-latek od stycznia pozostawał więc bez zatrudnienia, natomiast renoma, jaką przed wyprawą na Półwysep Iberyjski wyrobił on sobie wśród "Aptekarzy" pozwalała przypuszczać, że taki stan bezrobocia nie potrwa długo.

Xabi Alonso blisko objęcia Chelsea. Klub domknie negocjacje po kluczowym spotkaniu z City

Obecnie wygląda na to, że Bask jest o krok od kolejnego wielkiego powrotu - tym razem do Anglii, gdzie przed laty grał jako piłkarz Liverpool F.C. Wbrew oczekiwaniom wielu fanów "The Reds" nie wygląda jednak na to, by miał on zastąpić Arne Slota - raczej skieruje on swe kroki do... Londynu.

Jak bowiem informują Ben Jacobs oraz Alex Crook z redakcji "talkSPORT" kwestię zawarcia umowy z Alonso ma właśnie dopinać Chelsea, która niedawno zwolniła Liama Roseniora i obecnie prowadzona jest tymczasowo przez Caluma McFarlane'a.

Detale mają zostać dograne ostatecznie po finale Pucharu Anglii, który odbędzie się już 16 maja o godz. 16.00 - "The Blues" zmierzą się wówczas z Manchesterem City. Zapraszamy do śledzenia tej rywalizacji w relacji tekstowej wraz z Interią Sport:

