Gigant stanął na granicy upadku, zadecydował jeden gol. Sceny w Premier League

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Walka o utrzymanie w Premier League w sezonie 2025/2026 nabrała wyjątkowych rumieńców - do ostatniej kolejki zagrożony relegacją był bowiem m.in. Tottenham Hotspur, a więc ekipa uznawana za część angielskiej "wielkiej szóstki". Ostatecznie "Koguty" spojrzały przeznaczeniu w oczy 24 maja - i o ich losie na dobrą sprawę zadecydowała tylko jedna bramka.

Joao Palhinha w białej koszulce Tottenhamu z logo AIA z uniesionymi pięściami podczas meczu piłki nożnej.
Joao PalhinhaRichard HeathcoteGetty Images

Tottenham Hotspur już w sezonie 24/25 był całkiem blisko spadnięcia do Championship, zajmując ostatecznie 17. miejsce w tabeli - pierwsze bezpieczne. Jak na ironię, "Koguty" jednocześnie uzyskały możliwość gry w Lidze Mistrzów dzięki swemu triumfowi w Lidze Europy.

W kampanii 25/26 o dziwo "Spurs" znaleźli się jeszcze bliżej krawędzi relegacji - tym razem bowiem ich przewaga nad strefą spadkową praktycznie do końca rozgrywek była minimalna, a o wszystkim rozstrzygnęła ostatnia, 38. kolejka zmagań Premier League.

Najważniejsze w tej serii gier było dla Tottenhamu wypadnięcie na boisku nie gorzej od West Ham United w korespondencyjnym pojedynku - obie ekipy dzieliły bowiem w klasyfikacji jedynie dwa "oczka", na korzyść TH.

Historyczny moment. Padł niesamowity rekord. Rozpacz w Londynie. Druzgocący spadek

Premier League: West Ham mimo wygranej spada z rozgrywek. Tottenham znowu się ocalił

"Młoty", silnie zmotywowane, w swym niedzielnym starciu z Leeds United zaprezentowały świetną formę i zatriumfowały 3:0 po bramkach Castellanosa, Bowena oraz Wilsona. Choć podopieczni Nuno Espirito Santo dali z siebie wszystko, to... było to i tak za mało.

"Spurs" wygrali bowiem skromnie, bo 1:0, z Evertonem - gola na wagę pozostania w PL zdobył w 43. minucie Joao Palhinha, który na raty pokonał Jordana Pickforda, pierwotnie obijając jedynie słupek po zagraniu z rzutu rożnego.

Tym samym to WHU w przyszłym roku będą występować w Championship, dołączając w ten sposób do dwóch innych spadkowiczów - Burnley i Wolverhampton Wanderers. Tottenham rzutem na taśmę znów ocalił się od upadku z pozycji ekipy postrzeganej - mimo wszystko - jako swoistego giganta do pozycji drugoligowca.

Zobacz również:

Cole Palmer / Bruno Fernandes
Premier League

Historyczny moment. Padł niesamowity rekord. Rozpacz w Londynie. Druzgocący spadek

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz
Piłka nożna leżąca na środku zielonego boiska na tle pustych trybun stadionu.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP
Czerwono-żółta chorągiewka narożna na zielonym boisku piłkarskim, trybuny na tle nieba i wzgórz, stadion pusty, dobrze zadbana murawa.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)STRINGERAFP
Czy piłka nożna może pomóc w wojnie z gangami?
Piłka nożna123RF/PICSEL


Roman Kołtoń: Konsekwentna praca zmieniła rzeczywistość naszego futbolu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja