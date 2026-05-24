Gigant stanął na granicy upadku, zadecydował jeden gol. Sceny w Premier League

Tottenham Hotspur już w sezonie 24/25 był całkiem blisko spadnięcia do Championship, zajmując ostatecznie 17. miejsce w tabeli - pierwsze bezpieczne. Jak na ironię, "Koguty" jednocześnie uzyskały możliwość gry w Lidze Mistrzów dzięki swemu triumfowi w Lidze Europy.

W kampanii 25/26 o dziwo "Spurs" znaleźli się jeszcze bliżej krawędzi relegacji - tym razem bowiem ich przewaga nad strefą spadkową praktycznie do końca rozgrywek była minimalna, a o wszystkim rozstrzygnęła ostatnia, 38. kolejka zmagań Premier League.

Najważniejsze w tej serii gier było dla Tottenhamu wypadnięcie na boisku nie gorzej od West Ham United w korespondencyjnym pojedynku - obie ekipy dzieliły bowiem w klasyfikacji jedynie dwa "oczka", na korzyść TH.

Premier League: West Ham mimo wygranej spada z rozgrywek. Tottenham znowu się ocalił

"Młoty", silnie zmotywowane, w swym niedzielnym starciu z Leeds United zaprezentowały świetną formę i zatriumfowały 3:0 po bramkach Castellanosa, Bowena oraz Wilsona. Choć podopieczni Nuno Espirito Santo dali z siebie wszystko, to... było to i tak za mało.

"Spurs" wygrali bowiem skromnie, bo 1:0, z Evertonem - gola na wagę pozostania w PL zdobył w 43. minucie Joao Palhinha, który na raty pokonał Jordana Pickforda, pierwotnie obijając jedynie słupek po zagraniu z rzutu rożnego.

Tym samym to WHU w przyszłym roku będą występować w Championship, dołączając w ten sposób do dwóch innych spadkowiczów - Burnley i Wolverhampton Wanderers. Tottenham rzutem na taśmę znów ocalił się od upadku z pozycji ekipy postrzeganej - mimo wszystko - jako swoistego giganta do pozycji drugoligowca.

