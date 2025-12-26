Emocje w Boxing Day, Old Trafford "eksplodowało". Manchester United nie zawiódł

W najlepsze trwa sezon piłkarski 2025/2026. Nie inaczej jest w angielskiej Premier League, gdzie po 17. rozegranych kolejkach liderem z dwupunktową przewagą nad Manchesterem City jest Arsenal. W piątek 26 grudnia, czyli w kultowy Boxing Day rozpoczęła się 18. seria zmagań. "Na dzień dobry" na Old Trafford zmierzyły się ze sobą ekipy Manchesteru United i Newcastle. Obie drużyny do starcia przystąpiły nieco osłabione, bowiem "Sroki" zmagają się z problemami zdrowotnymi, a "Czerwone Diabły" poza urazami puściły kilku zawodników na Puchar Narodów Afryki.

Mimo to strzelanie w meczu mogło rozpocząć się bardzo szybko. Już w 3. minucie w doskonale w polu karnym odnalazł się Casemiro, który mógł wykorzystać dośrodkowanie z rzutu rożnego. Piłka po jego strzale przeleciała jednak wysoko nad bramką. Co ciekawe, kilka chwil później boisko z powodów zdrowotnych mógł opuścić Aaron Ramsdale. Finalnie golkiper kontynuował grę.

Bardzo aktywny na lewej stronie był Anthony Gordon. 24-latek wielokrotnie dawał swojej drużynie impuls do odważnej gry, jednakże z jego rajdów niewiele wynikało. Gra głównie toczyła się w środku pola.

Do pierwszego trafienia doszło w 24. minucie. Obrońcy Newcastle nieudolnie próbowali wybić piłkę z własnej "szesnastki", co wykorzystał Patrick Dorgu. Defensor strzałem z woleja lewą nogą pokonał umieścił futbolówkę w siatce, dzięki czemu ekipa Rubena Amorima wygrywała 1:0.

Kilka chwil później mogło być już 2:0. W roli głównej znów był Dorgu. Duńczyk odważnie podłączył się do ataku drużyny i znalazł się w polu karnym. Jego strzał okazał się jednak zbyt łatwy dla Ramsdale'a. Kolejne minuty upłynęły pod dyktando gospodarzy. Mimo to pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:0.

Newcastle postraszyło Manchester United. Old Trafford może świętować

Druga część spotkania to kontynuacja dominacji United. Bardzo blisko gola w 60. minucie był Benjamin Sesko. Napastnik chciał wykorzystać pomyłkę Bruno Guimaraesa, jednakże jego strzał okazał się zbyt mocny i zatrzymał się na poprzeczce. Zaledwie minutę później z okolic 20 metra potężne uderzenie oddał Lewis Hall. Piłka jednak podobnie jak przed chwilą zatrzymała się na obramowaniu.

Zespół Eddiego Howe'a się nie zatrzymywał. Po rzucie rożnym we własnym polu karnym piłkę ręką zdawał się zagrać Lisandro Martinez. Po analizie VAR arbiter zdecydował się jednak nie dyktować karnego. W 68. minucie w doskonałej sytuacji znalazł się wspomniany już Gordon. Anglik nie popisał się wykończeniem i z dość ostrego kąta posłał piłkę daleko od słupka.

W 73. minucie idealną okazję miał także Diogo Dalot. Portugalczyk był w sytuacji sam na sam, jednakże jego strzał z woleja poszybował wysoko nad bramką. Mimo braku finalizacji akcji gracze "Czerwonych Diabłów" zdawali się kontrolować sytuację na boisku.

Z upływem czasu Newcastle próbowało przyśpieszać grę. Blisko trafienia był Joelinton, który otrzymał kapitalne podanie od Gordona. Strzał ten nie sprawił Lammensowi żadnych trudności. W 82. minucie swoich sił spróbował Joe Willock, lecz jego uderzenie również nie stanowiło zagrożenia. Piłkę meczową w 90. minucie na nodze miał Lewis Miley. Anglik dobrze poradził sobie z przyjęciem dośrodkowania i mógł lewą nogą posłać futbolówkę do siatki. Strzał okazał się bardzo niecelny i poszybował daleko od bramki.

Finalnie Manchester United wygrał z Newcastle 1:0, dzięki czemu zdobył bardzo ważne trzy punkty. Taki rezultat pozwolił drużynie Rubena Amorima wyprzedzić Sunderland oraz Liverpool i zajmować 5. miejsce z dorobkiem 29 punktów. Wymienione kluby mają jednak rozegrane o jedno spotkanie mniej. Newcastle natomiast plasuje się na 11. pozycji z 23 "oczkami" na koncie.

Statystyki meczu Manchester United 1 - 0 Newcastle United Posiadanie piłki 37% 63% Strzały 9 16 Strzały celne 3 3 Strzały niecelne 6 6 Strzały zablokowane 0 7 Ataki 61 137

