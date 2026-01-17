Dramat w derbach Manchesteru, Guardiola załamany. Media: To definitywny koniec
Prawdziwy dramat przeżył w sobotnie popołudnie Manchester City. Podopieczni Pepa Guardioli niespodziewanie polegli w derbach z Manchesterem United 0:2, a na tym nie koniec złych wieści. Wszystko wskazuje na to że hiszpański szkoleniowiec na dłużej stracił także jedną z największych gwiazd. Media donoszą, że piłkarz boisko opuścił ze złamaną ręką, a to może dla niego oznaczać nawet koniec sezonu.
Kto by się spodziewał, że tak potoczą się derby Manchesteru. W sobotnie popołudnie kibice na Old Trafford przeżyli prawdziwy wstrząs - mieli okazję obserwować świetną grę "Czerwonych Diabłów", które przed pierwszym gwizdkiem arbitra skazywane były na porażkę z "Obywatelami".
Manchester United upokorzył Manchester City. Jednostronne derby
Gospodarze błyskawicznie wypracowali sobie przewagę i o ile na przerwę schodzili przy stanie 0:0 po tym, jak sędzia dwukrotnie po analizie VAR anulował ich trafienia z powodu spalonego, o tyle po zmianie stron dopięli swego i pokonali Gianluigiego Donnarummę.
"The Citizens" byli tego dnia kompletnie bezzębni - oddali zaledwie jeden celny strzał przy aż siedmiu Manchesteru United i całkowicie zasłużenie przegrali 0:2. Na domiar złego, mecz skończył się dramatem dla Phila Fodena.
Fatalna diagnoza ws. Fodena. Guardiola na dłużej straci gwiazdę
Anglik już w przerwie opuścił plac gry, a grymas na jego twarzy sugerował, ze doszło do poważnego urazu. Tuż po końcowym gwizdku gruchnęły fatalne wieści. Zarówno dla zawodnika, jak i Pepa Guardioli brzmiały jak wyrok.
Dziennikarz James Ducker przekazał, że u reprezentanta Anglii niemal na pewno doszło do łamania ręki, a to z kolei oznacza dłuższą absencję. Niewykluczone, że nawet definitywny koniec sezonu. A i bez urazu Fodena sytuacja kadrowa "Obywateli" jest wyjątkowo nieciekawa.
W rywalizacji z Manchesterem United z powodu problemów zdrowotnych nie mogło zagrać aż siedmiu zawodników. Zabrakło też Omara Marmousha, biorącego udział w Pucharze Narodów Afryki. Jeśli Arsenal wygra w sobotę z Nottingham Forest, zwiększy w tabeli przewagę nad Manchesterem City do dziewięciu punktów. Czyżby porażka ekipy Guardioli w derbach rozsstrzygnęła już losy mistrzostwa Anglii?