Kto by się spodziewał, że tak potoczą się derby Manchesteru. W sobotnie popołudnie kibice na Old Trafford przeżyli prawdziwy wstrząs - mieli okazję obserwować świetną grę "Czerwonych Diabłów", które przed pierwszym gwizdkiem arbitra skazywane były na porażkę z "Obywatelami".

Manchester United upokorzył Manchester City. Jednostronne derby

Gospodarze błyskawicznie wypracowali sobie przewagę i o ile na przerwę schodzili przy stanie 0:0 po tym, jak sędzia dwukrotnie po analizie VAR anulował ich trafienia z powodu spalonego, o tyle po zmianie stron dopięli swego i pokonali Gianluigiego Donnarummę.

"The Citizens" byli tego dnia kompletnie bezzębni - oddali zaledwie jeden celny strzał przy aż siedmiu Manchesteru United i całkowicie zasłużenie przegrali 0:2. Na domiar złego, mecz skończył się dramatem dla Phila Fodena.

Fatalna diagnoza ws. Fodena. Guardiola na dłużej straci gwiazdę

Anglik już w przerwie opuścił plac gry, a grymas na jego twarzy sugerował, ze doszło do poważnego urazu. Tuż po końcowym gwizdku gruchnęły fatalne wieści. Zarówno dla zawodnika, jak i Pepa Guardioli brzmiały jak wyrok.

Dziennikarz James Ducker przekazał, że u reprezentanta Anglii niemal na pewno doszło do łamania ręki, a to z kolei oznacza dłuższą absencję. Niewykluczone, że nawet definitywny koniec sezonu. A i bez urazu Fodena sytuacja kadrowa "Obywateli" jest wyjątkowo nieciekawa.

W rywalizacji z Manchesterem United z powodu problemów zdrowotnych nie mogło zagrać aż siedmiu zawodników. Zabrakło też Omara Marmousha, biorącego udział w Pucharze Narodów Afryki. Jeśli Arsenal wygra w sobotę z Nottingham Forest, zwiększy w tabeli przewagę nad Manchesterem City do dziewięciu punktów. Czyżby porażka ekipy Guardioli w derbach rozsstrzygnęła już losy mistrzostwa Anglii?

Phil Foden Darren Staples AFP

Pep Guardiola Mark Cosgrove Newspix.pl

Manchester City przegrał w derbach z Manchesterem United 0:2 IMAGO Newspix.pl