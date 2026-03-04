Demolka w hicie Premier League. Gol w 2. minucie, fatalny wieczór Matty'ego Casha

Pomimo wielkich ambicji Aston Villa została w hicie 29. kolejki Premier League rozbita przez Chelsea 4:1. Tylko 45 minut w barwach zespołu z Birmingham rozegrał Matty Cash, który nie zaliczy tego spotkania do udanych, w przeciwieństwie do Joao Pedro. Napastnik "The Blues" ustrzelił hattricka, zostając niekwestionowanym bohaterem Londyńczyków.

Matty Cash nie podołał wyzwaniu w hicie Premier League. Aston Villa została rozbita przez Chelsea
Aston Villa Matty'ego Casha została rozbita w hicie przez ChelseaAlex PantlingGetty Images

Starcie Aston Villi z Chelsea zapowiadało się jako największy hit 29. kolejki Premier League. Uwaga polskich kibiców skierowana była naturalnie na rozgrywającego kapitalny sezon Matty'ego Casha, który ma obecnie niepodważalną pozycję w drużynie.

Świetny początek i pechowa końcówka. Szczęście po stronie Chelsea

Spotkanie rozpoczęło się dla gospodarzy kapitalnie - już w 2. minucie Douglas Luiz wykorzystał podanie Leona Baileya, pokonał Filipa Jorgensena i dał Aston Villi prowadzenie. W 32. minucie Matty Cash zapisał się w protokole sędziowskim, ale niestety "jedynie" żółtą kartką.

Po burzliwym początku inicjatywę przejęli "The Blues" i w 35. minucie za sprawą gola Joao Pedro doprowadzili do wyrównania. Prawdziwe szaleństwo działo się jednak w samej końcówce 1. połowy. Najpierw do siatki trafił Watkins, ale po analizie VAR jego trafienie zostało anulowane. Kiedy piłkarze szykowali się już do zejścia do szatni, kolejny cios zadał Joao Pedro. W szóstej minucie doliczonego czasu trafił po raz drugi i to Chelsea schodziła na przerwę prowadząc.

Wstrząs w Anglii, gwiazda Manchesteru United skazana. Kara więzienia potwierdzona

Cash zmieniony już w przerwie. Aston Villa zdemolowana w hicie

Tym razem Unai Emery postanowił już w przerwie ściągnąć z boiska Casha, który miał żółtą kartkę i prezentował się kiepsko, a za niego posłać w bój Lemare Bogarde. Trudna sytuacja gospodarzy zrobiła się fatalna, gdy wynik na 3:1 podwyższył w 55. minucie Cole Palmer. 

Aston Villa wyglądała na drużynę kompletnie pogubioną, a zanim się spostrzegła, przegrywała już 1:4. Dokładnie 19 minut po wznowieniu rywalizacji Joao Pedro skompletował hattricka. Było to dla niego historyczny wieczór - po raz pierwszy w barwach Chelsea udało mu się strzelić w jednym meczu trzy gole.

W mediach społecznościowych już w trakcie spotkania pojawiło się wiele negatywnych wpisów w kontekście dyspozycji Matty'ego Casha. Reprezentant Polski rozegrał słabe spotkanie, a sympatycy Chelsea nie oszczędzili go, wstawiając prześmiewcze wpisy przede wszystkim na platformie "x.com". Na portalu "Flashscore" miał najniższą ocenę ze wszystkich zawodników, którzy rozpoczynali mecz w wyjściowym składzie.

    Zwycięstwo pozwoliło Chelsea przeskoczyć w tabeli Premier League Liverpool i uplasować się na 5. pozycji, premiującej grą w europejskich pucharach.

    Premier League
    29. Kolejka
    04.03.2026
    20:30
    Zakończony
    Douglas Luiz
    2'
    Joao Pedro
    35' , 45+-6' , 64'
    Cole Palmer
    55'
    Wszystko o meczu
    Piłkarz w bordowo-błękitnym stroju Aston Villi biegnie z piłką po murawie stadionu, skupiony na grze, w tle rozmyty tłum kibiców.
    Matty CashMANJIT NAROTRAAFP
    Trzech piłkarzy w czarnych strojach drużyny Chelsea świętuje bramkę podczas meczu, jeden z nich wskazuje palcem, pozostali wykazują radość; na koszulkach widoczne napisy sponsora IFS oraz nazwisko Palmer z numerem 10.
    Joao Pedro celebrujący gola przeciwko Aston VilliDarren Staples AFP
    Dwóch piłkarzy w trakcie dynamicznej akcji na boisku – zawodnik w bordowo-błękitnej koszulce biegnie z piłką, a rywal w czarnym stroju próbuje go dogonić, w tle widoczna publiczność oraz służby porządkowe.
    Mecz Aston Villa - ChelseaDarren Staples AFP
