Starcie Aston Villi z Chelsea zapowiadało się jako największy hit 29. kolejki Premier League. Uwaga polskich kibiców skierowana była naturalnie na rozgrywającego kapitalny sezon Matty'ego Casha, który ma obecnie niepodważalną pozycję w drużynie.

Świetny początek i pechowa końcówka. Szczęście po stronie Chelsea

Spotkanie rozpoczęło się dla gospodarzy kapitalnie - już w 2. minucie Douglas Luiz wykorzystał podanie Leona Baileya, pokonał Filipa Jorgensena i dał Aston Villi prowadzenie. W 32. minucie Matty Cash zapisał się w protokole sędziowskim, ale niestety "jedynie" żółtą kartką.

Po burzliwym początku inicjatywę przejęli "The Blues" i w 35. minucie za sprawą gola Joao Pedro doprowadzili do wyrównania. Prawdziwe szaleństwo działo się jednak w samej końcówce 1. połowy. Najpierw do siatki trafił Watkins, ale po analizie VAR jego trafienie zostało anulowane. Kiedy piłkarze szykowali się już do zejścia do szatni, kolejny cios zadał Joao Pedro. W szóstej minucie doliczonego czasu trafił po raz drugi i to Chelsea schodziła na przerwę prowadząc.

Cash zmieniony już w przerwie. Aston Villa zdemolowana w hicie

Tym razem Unai Emery postanowił już w przerwie ściągnąć z boiska Casha, który miał żółtą kartkę i prezentował się kiepsko, a za niego posłać w bój Lemare Bogarde. Trudna sytuacja gospodarzy zrobiła się fatalna, gdy wynik na 3:1 podwyższył w 55. minucie Cole Palmer.

Aston Villa wyglądała na drużynę kompletnie pogubioną, a zanim się spostrzegła, przegrywała już 1:4. Dokładnie 19 minut po wznowieniu rywalizacji Joao Pedro skompletował hattricka. Było to dla niego historyczny wieczór - po raz pierwszy w barwach Chelsea udało mu się strzelić w jednym meczu trzy gole.

W mediach społecznościowych już w trakcie spotkania pojawiło się wiele negatywnych wpisów w kontekście dyspozycji Matty'ego Casha. Reprezentant Polski rozegrał słabe spotkanie, a sympatycy Chelsea nie oszczędzili go, wstawiając prześmiewcze wpisy przede wszystkim na platformie "x.com". Na portalu "Flashscore" miał najniższą ocenę ze wszystkich zawodników, którzy rozpoczynali mecz w wyjściowym składzie.

Zwycięstwo pozwoliło Chelsea przeskoczyć w tabeli Premier League Liverpool i uplasować się na 5. pozycji, premiującej grą w europejskich pucharach.

