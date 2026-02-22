Deklasacja w derbach. Padło pięć goli. Jedni idą po tytuł, drudzy "walczą o spadek"

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

W derbach północnego Londynu doszło do deklasacji. Arsenal pokonał Tottenham aż 4:1 po dubletach Eberechiego Eze i Victora Gyokeresa. To bardzo ważny krok w kierunku mistrzowskiego tytułu, na który kibice "The Gunners" czekają już ponad 20 lat. Tottenham natomiast przyjął kolejny bolesny cios, który jeszcze mocniej wpędza go w "walkę o spadek" w Premier League.

Dwóch piłkarzy podczas dynamicznej akcji meczowej, jeden z nich przygotowuje się do przyjęcia piłki głową, a drugi obserwuje i próbuje odbić futbolówkę. Stroje wskazują na rywalizację drużyn Tottenhamu i Arsenalu.
Randal Kolo Muani i Gabriel MagalhaesIan WaltonEast News

Kiedy rozgrywane są derby północnego Londynu, można spodziewać się wielu emocji i bramek. Pierwsza połowa hitu kolejki Premier League nie zawiodła.

Gol padł w 32. minucie, a zdobył go Eberechi Eze, czyli zawodnik, który w derbach północnego Londynu czuje się wyjątkowo dobrze. W poprzednim takim meczu Anglik zdobył aż trzy gole.

Arsenal nie cieszył się z prowadzenia zbyt długo. W 34. minucie Declan Rice popełnił karygodny błąd i stracił piłkę niedaleko własnej bramki.

Futbolówkę odebrał mu Randal Kolo Muani. Reprezentant Francji uderzył mocno, ale blisko środka bramki. David Raya nie interweniował najlepiej i w takich okolicznościach Tottenham wyrównał.

Remis 1:1 utrzymał się do końca pierwszej połowy.

Na początku drugiej połowy Victor Gyokeres zdobył gola na 2:1. Szwedzki napasnik przygotował sobie piłkę do strzału przyjęciem na 17. metrze i uderzył prawą nogą. Vicario nie był w stanie zdążyć z interwencją i tym samym goście prowadzili w derbach stolicy.

Nazwisko Casha na ustach Anglików. Wrócił po kontuzji i zrobił to w Premier League

Deklasacja w derbach Londynu. Arsenal i Tottenham na dwóch różnych biegunach

W 60. minucie Arsenal zadał kolejny cios Tottenhamowi. Goście wykorzystali sekwencje błędów Spurs. Szybka akcja gości zakończyła się strzałem niemal do pustej bramki Eberechiego Eze.

Tym samym reprezentant Anglii zdobył swojego piątego gola w dwumeczowej rywalizacji ligowej z Tottenhamem w bieżącym sezonie.

Tottenham w tym meczu nie miał zbyt wielu argumentów, aby powalczyć z Arsenalem o chociażby jeden punkt. Podopieczni Igora Tudora mają o wiele mniej jakościową kadrę niż "Kanonierzy" i w tym starciu było to bardzo widoczne.

W doliczonym czasie Gyokeres wykorzystał dobre podanie od Odegaarda. W ramach tej skandynawskiej akcji padł gol na 4:1. Tym samym goście zdeklasowali bezradny Tottenham. W tym sezonie derby północnego Londynu okazały się dość jednostronną rywalizacją.

Tym razem powiedzenie "derby rządzą się swoimi prawami" nie zadziałało. Arsenal bardzo pewnie wygrał ten mecz i umocnił się na pozycji lidera w Premier League. Przewaga nad Manchesterem City, co prawda, znie wzrosła, ale po tym weekendzie "Kanonierzy" mają jeden trudny wyjazd z głowy.

Tottenham plasuje się na 16. miejscu z czterema punktami przewagi nad 18. miejscem. Franciszek Smuda powiedziałby, że w tym sezonie drużyna ta "walczy o spadek". Jeśli "Koguty" ostatecznie pożegnają się z Premier League, byłaby to jedna z największych sensacji tej ligi w XXI wieku.

Zobacz również:

Matty Cash
Premier League

Nazwisko Casha na ustach Anglików. Wrócił po kontuzji i zrobił to w Premier League

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
Premier League
27. Kolejka
22.02.2026
17:30
Zakończony
Randal Kolo Muani
34'
Eberechi Eze
32' , 61'
Viktor Gyokeres
47' , 90+-4'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Tottenham Hotspur
Arsenal
Rezerwowi

Statystyki meczu

Tottenham Hotspur
1 - 4
Arsenal
Posiadanie piłki
42%
58%
Strzały
6
20
Strzały celne
5
7
Strzały niecelne
0
6
Strzały zablokowane
1
7
Ataki
63
90
Trzech piłkarzy w czerwono-białych koszulkach drużyny Arsenal świętuje na boisku, przybijając sobie piątki i uśmiechając się podczas meczu piłkarskiego, w tle rozmyte trybuny stadionu.
Arsenal rozbił Atletico Madryt w spotkaniu trzeciej kolejki fazy ligowej Ligi MistrzówALASTAIR GRANTEast News
Legia pójdzie za ciosem? "Wierzę, że będzie w pucharach"Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja