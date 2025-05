Cztery gole, dwie czerwone kartki, wielki powrót i smutne pożegnanie. Łzy w Manchesterze

To był satysfakcjonujący wieczór dla wszystkich kibiców Manchesteru City. "The Citizens" wygrali z Bournemouth 3:1, a pod koniec meczu na boisku pojawił się Rodri. Zdobywca ostatniej Złotej Piłki nie grał od 22 września, kiedy to zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Dostał owację od publiczności zgromadzonej na trybunach Etihad Stadium. Z kolei Kevin de Bruyne rozegrał ostatnie domowe spotkanie dla "Obywateli".