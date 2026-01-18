Partner merytoryczny: Eleven Sports

Co za błąd w meczu drużyny Casha. 11 meczów i koniec. Niespodzianka w Premier League

Maciej Brzeziński

Jeszcze jakiś czas temu Aston Villa mocno deptała po piętach liderowi Premier League - Arsenalowi Londyn. Ostatnie tygodnie nie należą jednak do zespołu, którego podstawowym graczem jest Matty Cash. Drużyna Unaia Emery'ego zanotowała kolejne potknięcie. O losach spotkania zadecydował jeden gol.

Piłkarz w bordowo-niebieskim stroju podczas meczu koncentruje się na prowadzeniu piłki na murawie stadionu, w tle widać trybuny z kibicami.
Drużyna Matty'ego Casha straciła punkty w meczu z EvertonemMANJIT NAROTRAAFP

Aston Villa od początku sezonu 2025/26 prezentuje wysoką formę. Od 9 listopada 2025 do 27 grudnia 2025 zespół prowadzony przez Unaia Emery'ego zanotował serię ośmiu zwycięstw z rzędu. Tym samym Aston Villa rozgościła się w czołówce tabeli Premier League. Później przyszła porażka Arsenalem (1:4), zwycięstwo z Nottingham Forest (3:1) i remis z Crystal Palace (0:0).

W niedzielne popołudnie drużyna Matty'ego Casha podejmowała na własnym stadionie Everton, który plasował się na 10. miejscu w ligowej tabeli. Gospodarze byli stroną dominującą, częściej byli przy piłce, ale kompletnie niewiele z tego wynikało. Po pierwszej połowie mieliśmy na tablicy wyników bezbramkowy remis.

    Niespodzianka w Premier League. Aston Villa zaskoczona

    Everton był skupiony na obronie i świetnych interwencjach Jordana Pickforda. W 59. minucie goście jednak wykorzystali błędy w defensywie. Pau Torres zagrał futbolówkę pod nogi Dwighta McNeila, a ten oddał strzał, który obronił Emiliano Martinez. Argentyńczyk był jednak bez szans przy dobitce Thierno Barry'ego.

    Cash nie był zamieszany w utratę gola. Reprezentant Polski w całym meczu nie popełnił większych błędów. Raczej był skupiony na swoich zadaniach defensywnych i pilnowaniu głównie Jack'a Grealisha.

    Aston Villa przerwała świetną passę na własnym stadionie. We wszystkich rozgrywkach wygrała 11 meczów z rzędu. Porażka z Evertonem sprawiła, że kibice będą musieli liczyć od nowa.

    Przed drużyną Emery'ego gra w Lidze Europy. W najbliższy czwartek (22 stycznia) drużynę z Anglii czeka wyjazdowe starcie z Fenerbahce Stambuł.

    Premier League
    22. Kolejka
    18.01.2026
    17:30
    Zakończony
    Thierno Barry
    59'
    Wszystko o meczu

    Statystyki meczu

    Aston Villa
    0 - 1
    Everton
    Posiadanie piłki
    61%
    39%
    Strzały
    18
    9
    Strzały celne
    5
    3
    Strzały niecelne
    7
    2
    Strzały zablokowane
    6
    4
    Ataki
    93
    65

