Pierwszy akt tego meczu to całkowita dominacja drużyny gospodarzy. Podopieczni Mikela Artety całkowicie stłamsili Manchester United i od początku czuć było, że gol dla nich jest jedynie kwestią czasu.

Senne Lammens został pokonany w 29. minucie. Główną rolę przy tym golu odegrał Jurrien Timber, ale ostatecznie zinterpretowano to jako samobójcze trafienie Lisandro Martineza.

Minęło niespełna 10 minut, a Arsenal stracił swoją przewagę. Wszystko z powodu koszmarnego błędu Zubimendiego, który podał prost pod nogi Bryana Mbeumo.

Kameruńczyk zachował zimną krew. Nie podał do lepiej ustawionego Bruno Fernandesa, więc bardzo zaryzykował. Udało mu się jednak minąć Rayę i wbić piłkę niemal do pustej bramki.

Rollercoaster w drugiej połowie. Cudowny gol Dorgu i nokaut w końcówce

Pierwsza połowa zakończyła się remisem 1:1. W drugiej do sensacji doszło już po 6 minutach.

Patrick Dorgu strzelił bowiem przepięknego gola dla Manchesteru United. Były wątpliwości, czy Duńczyk chwilę wcześniej nie pomagał sobie ręką, ale ostatecznie VAR uznał, że bramka była zdobyta prawidłowo.

Dorgu opanował piłkę, ale ta nadal kozłowała. Piłkarz Manchesteru United zdecydował się na strzał z dystansu z powietrza i posłał prawdziwą "petardę". Piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki tuż przy samym "oknie" i zatrzepotała w siatce.

Arsenal chciał jak najszybciej odpowiedzieć na pięknego gola rywali, więc rzucił się do ataku. Nie była to jednak odsłona, w której podopiecznym Mikela Artety na boisku wychodziło zbyt wiele.

Około 70. minuty Arsenal nieco "spuchł". Manchester United zdołał wyjść ze swojej połowy na dłużej i dał odpocząć swoim obrońcom. Stworzenie poważnego zagrożenia pod bramką Arsenalu było jednak trudnym zadaniem.

W 84. minucie tego meczu Mikel Merino strzelił gola na 2:2. Przy rzucie rożnym nie popisał się Senne Lammens i wydawało się, że Arsenal może jeszcze wygrać to spotkanie.

Trzy minuty później "Kanonierzy" zostali jednak znokautowani. Matheus Cunha, który wcześniej pojawił się na murawie za Bryana Mbeumo, strzelił pięknego gola z dystansu.

Brazylijczyk ustanowił wynik na 3:2, a to oznacza, że piękny sen "Czerwonych Diabłów" trwa. W debiucie Michaela Carricka drużyna wygrała z Manchesterem City na Old Trafford aż 3:0, a teraz pokonała lidera Premier League 3:2 na wyjeździe.

Chyba nikt nie spodziewał się, że pierwsze dni Carricka w Manchesterze United będą wyglądały aż tak wspaniale.

W następnej kolejce Premier League Arsenal zmierzy się na wyjeździe z Leeds United. Manchester United natomiast podejmie Fulham.

Statystyki meczu Arsenal 2 - 3 Manchester United Posiadanie piłki 59% 41% Strzały 15 10 Strzały celne 4 3 Strzały niecelne 5 5 Strzały zablokowane 6 2 Ataki 64 49

