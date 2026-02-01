Partner merytoryczny: Eleven Sports

Cash wrócił do składu i takie sceny. Czerwona kartka, a chwilę później "złoty gol"

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Kilka dni temu Aston Villa odwróciła losy spotkania Ligi Europy z RB Salzburg. W niedzielę drużyna Matty'ego Casha liczyła na trzy punkty w ligowym meczu przeciwko Brentford. Kluczowe sceny rozegrały się pod koniec pierwszej części gry, a jednym z bohaterów okazał się reprezentant Polski.

Dwóch piłkarzy walczy o piłkę na boisku, jeden z zawodników upada na murawę, a drugi próbuje przejąć piłkę. W tle widać trybuny pełne kibiców.
Matty Cash wrócił do podstawowej jedenastki Aston VillaDarren Staples AFP

Aston Villa od początku sezonu 2025/26 plasuje się w ścisłej czołowce tabeli Premier League. Pod koniec ubiegłego roku kalendarzowego podopieczni Unaia Emery'ego zanotowali jedenaście zwycięstw z rzędu. Później już nie było tak kolorowo, a zespół przegrał m.in. z Arsenalem Londyn oraz Evertonem.

W ostatnim czasie Aston Villa wróciła jednak na zwycięską ścieżkę. Drużyna wygrała w Lidze Europy z Fenerbahce (1:0) i RB Salzburg (3:2), a w międzyczasie pokonała Newcastle (2:0) w rozgrywkach Premier League.

    Cash wrócił do wyjściowego składu. "Złoty gol" w doliczonym czasie

    W niedzielę zespół rywalizował o ligowe punkty z Brentford. Do wyjściowego składu powrócił Matty Cash, który w czwartek pierwszą połowę meczu z RB Salbzurg oglądał z perspektywy ławki rezerwowych.

    Kluczowe momenty spotkania miały miejsce pod koniec pierwszej połowy. Wówczas skrzydłowy gości Kevin Schade został ukarany czerwoną kartką. Niemiec chwilę wcześniej został zatrzymany przez Casha. Gdy wstał z murawy to kopnął Polaka w brzuch. Sędzia nie miał wyboru i musiał wyrzucić go z boiska.

    Mogło się wydawać, że to będzie świetna wiadomość dla gospodarzy, którzy byli stroną dominującą, ale nie potrafili znaleźć drogi do siatki. Tymczasem w doliczonym czasie gry Dango Ouattara wyprowadził Brentford na prowadzenie.

    Gospodarze na początku drugiej połowy znaleźli drogę do siatki. Tammy Abraham pokonał bramkarza rywali, ale jego bramka nie została uznana.

    Aston Villa zaciekle atakowała do ostatniego gwizdka sędziego, ale nie potrafiła odwrócić losów spotkania. Tym samym zanotowała szóstą porażkę w bieżącej kampanii Premier League.

    Premier League
    24. Kolejka
    01.02.2026
    15:00
    Zakończony
    D. Faissal Ouattara
    45+-1'
    Wszystko o meczu

    Statystyki meczu

    Aston Villa
    0 - 1
    Brentford
    Posiadanie piłki
    61%
    39%
    Strzały
    27
    6
    Strzały celne
    5
    2
    Strzały niecelne
    11
    3
    Strzały zablokowane
    11
    1
    Ataki
    84
    35

    Piłkarz w bordowo-niebieskim stroju biegnie po murawie z uniesioną ręką, celebrując zdobycie gola, w tle tłum kibiców dopingujących z trybun.
    Matty CashJUSTIN TALLISAFP
    Piłkarz ubrany w czarną koszulkę z logo Betano wykonuje gest skierowania rąk do ust, prawdopodobnie w geście emocjonalnym, na tle rozmytej publiczności stadionu.
    Matty CashAndy BuchananAFP
    Piłkarz drużyny Aston Villa w bordowym stroju biegnie po boisku podczas meczu, wyrażając silne emocje krzykiem, w tle rozmyta publiczność i bramkarz w zielonym stroju.
    Matty CashPhoto by MANJIT NAROTRA / ProSportsImages / DPPI via AFPAFP
