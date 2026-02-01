Cash wrócił do składu i takie sceny. Czerwona kartka, a chwilę później "złoty gol"

Aston Villa od początku sezonu 2025/26 plasuje się w ścisłej czołowce tabeli Premier League. Pod koniec ubiegłego roku kalendarzowego podopieczni Unaia Emery'ego zanotowali jedenaście zwycięstw z rzędu. Później już nie było tak kolorowo, a zespół przegrał m.in. z Arsenalem Londyn oraz Evertonem.

W ostatnim czasie Aston Villa wróciła jednak na zwycięską ścieżkę. Drużyna wygrała w Lidze Europy z Fenerbahce (1:0) i RB Salzburg (3:2), a w międzyczasie pokonała Newcastle (2:0) w rozgrywkach Premier League.

Cash wrócił do wyjściowego składu. "Złoty gol" w doliczonym czasie

Kluczowe momenty spotkania miały miejsce pod koniec pierwszej połowy. Wówczas skrzydłowy gości Kevin Schade został ukarany czerwoną kartką. Niemiec chwilę wcześniej został zatrzymany przez Casha. Gdy wstał z murawy to kopnął Polaka w brzuch. Sędzia nie miał wyboru i musiał wyrzucić go z boiska.

Mogło się wydawać, że to będzie świetna wiadomość dla gospodarzy, którzy byli stroną dominującą, ale nie potrafili znaleźć drogi do siatki. Tymczasem w doliczonym czasie gry Dango Ouattara wyprowadził Brentford na prowadzenie.

Gospodarze na początku drugiej połowy znaleźli drogę do siatki. Tammy Abraham pokonał bramkarza rywali, ale jego bramka nie została uznana.

Aston Villa zaciekle atakowała do ostatniego gwizdka sędziego, ale nie potrafiła odwrócić losów spotkania. Tym samym zanotowała szóstą porażkę w bieżącej kampanii Premier League.

Statystyki meczu Aston Villa 0 - 1 Brentford Posiadanie piłki 61% 39% Strzały 27 6 Strzały celne 5 2 Strzały niecelne 11 3 Strzały zablokowane 11 1 Ataki 84 35

