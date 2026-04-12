Cash wrócił do Anglii. Potrzebował zaledwie 11 minut. Chwilę później samobój

Maciej Brzeziński

Aston Villa walczy w Premier League o miejsce gwarantujące grę w Lidze Mistrzów. Zespół Matty'ego Casha w niedzielne popołudnie rywalizował z Nottingham Forest. Polski obrońca zapisał się w protokole meczowym już po jedenastu minutach. Ostatecznie wynik spotkania rozstrzygnął się już w pierwszej części spotkania.

Cash wrócił do Anglii. Potrzebował zaledwie 11 minut. Chwilę później samobój

Trwa 32. kolejka angielskiej Premier League. W niedzielne popołudnie doszło do starcia Nottingham Forest - Aston Villa. Goście w tym sezonie biją się o utrzymanie. Z kolei zespół Matty'ego Casha caluje w pierwszą piątkę gwarantującą grę w Lidze Mistrzów.

Przez wiele tygodni Aston Villa plasowała się na drugim miejscu. W ostatnim czasie zespół Unaia Emery'ego spisuje się nieco słabiej. W niedzielę jednak liczył na komplet punktów w starciu z niżej notowanym rywalem.

Matty Cash z żółtą kartką. Drużyna Polaka straciła punkty

Matty Cash ostatni mecz na angielskich boiskach rozegrał pod koniec marca w starciu z West Hamem. Później rywalizował w barwach reprezentacji Polski o awans na mundial, a następnie rozegrał spotkanie Ligi Europy z Bolonią.

Polak zachwyca w Niemczech. Chwilę po golu padł na kolana. Piękny gest dla zmarłego trenera

W niedzielę pojawił w wyjściowej jedenastce i na murawie spędził całe spotkanie. Już w 11. minucie zapisał się w protokole meczowym. Polak ostro sfaulował rywala i obejrzał żółtą kartkę. Dla niego to już siódme upomnienie w tegorocznym sezonie.

W 23. minucie drużyna Polaka wyszła jednak na prowadzenie. Piłkę do własnej bramki skierował obrońca Murillo. Nie był to jednak koniec strzelania w pierwszej części meczu. W 38. minucie wyrównującego gola strzelił Neco Williams, który popisał się pięknym strzałem zza pola karnego.

W drugiej połowie goście częściej przebywali przy piłce, ale niewiele z tego wynikało. Wynik spotkania nie zmienił się do końcowego gwizdka i obie ekipy podzieliły się punktami.

Portal "birminghammail.co.uk" ocenił występ Casha na "7" w dziesięciostopniowej skali. - Miał pecha, że tak wcześnie zobaczył żółtą kartkę, ale jego niedokładne pierwsze przyjęcie postawiło go w sytuacji, w której musiał rzucić się wślizgiem na rywala. Podobało nam się natomiast ruszanie z impetem do przodu i wchodzenie w wolną przestrzeń na prawej flance - czytamy.

Statystyki meczu

Nottingham Forest
1 - 1
Aston Villa
Posiadanie piłki
46%
54%
Strzały
15
12
Strzały celne
4
5
Strzały niecelne
6
7
Strzały zablokowane
5
0
Ataki
55
64

Zobacz również:

Andy Robertson (pierwszy z lewej) pożegna się niebawem z Liverpool F.C.
Premier League

Kolejna legenda opuszcza Liverpool, jest potwierdzenie. Nagły komunikat

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
Piłkarz w bordowo-niebieskim stroju podczas meczu koncentruje się na prowadzeniu piłki na murawie stadionu, w tle widać trybuny z kibicami.
Drużyna Matty'ego Casha straciła punkty w meczu z EvertonemMANJIT NAROTRAAFP
Piłkarz ubrany w czarną koszulkę z logo Betano wykonuje gest skierowania rąk do ust, prawdopodobnie w geście emocjonalnym, na tle rozmytej publiczności stadionu.
Matty CashAndy BuchananAFP
Piłkarz drużyny Aston Villa w bordowym stroju biegnie po boisku podczas meczu, wyrażając silne emocje krzykiem, w tle rozmyta publiczność i bramkarz w zielonym stroju.
Matty CashPhoto by MANJIT NAROTRA / ProSportsImages / DPPI via AFPAFP
Sokół & Hagric Mogilno - Moya Radomka Radom. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

