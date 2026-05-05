Brutalny faul na gwieździe City, Guardiola powstrzymał się przed wybuchem. Sceny na konferencji

Walka o mistrzostwo Anglii w bieżącym sezonie obrała kolejny niezwykle interesujący zwrot - po zakończeniu 35. kolejki zmagań liderujący tabeli Arsenal ma bowiem już pięć punktów przewagi nad drugim Manchesterem City, a wszystko to dzięki niespodziewanej wpadce "The Citizens".

Ci bowiem w poniedziałkowy wieczór zremisowali 3:3 z Evertonem, zespołem z środka tabeli, natomiast podczas rywalizacji na Hill Dickinson Stadium nie uniknięto pewnych kontrowersji...

Everton - City: Keane powinien wylecieć z boiska? Wymowne zachowanie Pepa Guardioli

W samej końcówce pierwszej połowy doszło bowiem do sytuacji, po której "The Toffees" mogli skończyć na boisku w dziesiątkę - bardzo ostry faul na Jeremym Doku (notabene autorze dubletu w tej potyczce) wykonał bowiem Michael Keane, ale ostatecznie obejrzał za niego tylko żółtą kartkę, choć wielu obserwatorów mogło stwierdzić, że była ona co najmniej "pomarańczowa":

Po końcowym gwizdku o całe zdarzenie podczas konferencji prasowej został zapytany trener "Obywateli", Pep Guardiola. Jego mowa ciała i sposób mówienia, choć z pozoru spokojne, wydawały się kryć ogrom irytacji:

"Co mogę rzec. Żółta kartka, a Doku pozostaje poza grą przez 50 sekund, czekając na powrót na boisko..." - orzekł szkoleniowiec, który zachowawczo podkreślił, że "to nie jego rola" oceniać, czy Keane powinien zostać wyrzucony z murawy.

Gdyby jednak Anglik został odesłany do szatni, to być może reszta starcia ułożyłaby się dla MC zupełnie inaczej...

Premier League: Manchester City ma o jeden rozegrany mecz mniej od Arsenalu

W 36. kolejce Premier League City zmierzy się z Brentfordem (9 maja), a Arsenal spróbuje swoich sił przeciwko walczącemu o utrzymanie West Hamowi (10 maja). Warto nadmienić, że "The Citizens" mają wciąż jeden zaległy mecz w zanadrzu - z Crystal Palace, który zaplanowano na 13 maja. Niemniej na tym etapie muszą już liczyć na wpadkę "Kanonierów", jeśli chcą jeszcze marzyć o tytule.

Pep Guardiola PAUL ELLIS AFP

