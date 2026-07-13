Bohater mundialu zdecydował, rekordowy transfer. Matty Cash może świętować

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Tegoroczny mundial wykreował wielu nowych bohaterów. Jednym z nich był Ismael Saibari, który dobrymi występami wywalczył sobie transfer do Bayernu Monachium. Bohaterem głośnej operacji zostanie także lider Szwajcarów - Johan Manzambi. Pomocnik ma zostać nowym zawodnikiem Aston Villi, a Matty Cash wkrótce zyska nowego kolegę. Fabrizio Romano ujawnił, że mamy do czynienia z absolutnym rekordem transferowym.

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Matty Cash wkrótce zyska w Aston Villi nowego kolegęFREDERIC J. BROWN / AFP / ALEXANDRE MARTINS / ALEXANDRE MARTINS / DPPI VIA AFPAFP

Reprezentacja Szwajcarii prawdopodobnie nie dotarłaby aż do 1/8 finału mundialu, gdyby nie znakomita postawa zaledwie 20-letniego Johana Manzambiego. Pomocnik Freiburga strzelił dwa gole w starciu z Bośnią i Hercegowiną, dołożył trafienie w wygranym meczu 2:1 z Kanadą, a w 1/8 finału przeciwko Algierii popisał się asystą.

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Niestety po wygranej z Algierią spadł na niego cios - z udziału w meczach przeciwko Kolumbii i Argentynie w 1/8 finału wykluczył go uraz. Helweci odpadli w ćwierćfinale po dogrywce, ale napisali piękną historię - po raz pierwszy od 1954 roku dotarli do tego etapu turnieju.

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Już w trakcie mistrzostw świata pojawiały się plotki o możliwym hitowym transferze z udziałem bohatera Szwajcarów. Uwiarygodnił je w poniedziałek Fabrizio Romano. W kontekście Manzambiego padło słynne "Here we go".

Rekordowy transfer Aston Villi. Cash zyska nowego kolegę

Dziennikarz poinformował, że 20-latek zostanie nowym zawodnikiem Aston Villi. Mowa o rekordowym transferze, bo według jego ustaleń "The Villans" zapłacą za niego aż 60 milionów euro. 

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Tym samym Matty Cash może świętować - wkrótce szeregi jego drużyny zasili niezwykle utalentowany gracz środka pola. Co ciekawe, operację określono jako "przechwycenie" - według wcześniejszych ustaleń Manzambi miał być o krok od dołączenia do Newcastle United. Aston Villa ubiegła jednak ligowego rywala.

Wcześniej najwięcej w swojej historii Aston Villa zapłaciła za Amadou Onanę. Wówczas mówiono o kwocie nieco niższej niż 60 milionów euro. Johan Manzambi zostanie zatem piłkarzem, za którego ekipa z Birmingham zapłaciła najwięcej.

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