Awantura w klubie i "dogrywka" w hotelu. Tłukł kolegę kijem golfowym. Piłkarski świat "zapłonął"

Zdarza się, że koledzy z jednej drużyny się pokłócą. Czasami dojdzie nawet do rękoczynów. Jednak to, co wydarzyło się w 2007 roku w Liverpool FC, przekroczyło wszelkie granice. Cały piłkarski świat był w szoku, gdy na jaw wyszło, że wracający z imprezy do hotelu Craig Bellamy napadł na śpiącego w swoim pokoju Johna Arne Riise i tłukł go kijem golfowym. O kulisach tej awantury krążą legendy.