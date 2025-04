Arsenal wyróżnił Kiwiora. Nagranie już robi furorę, do tego ten podpis

Z drugiej jednak strony podekscytowanie czują polscy kibice. Kontuzja gwiazdy sprawiła, iż większą rolę w zespole przejmie Jakub Kiwior . To właśnie nasz rodak od razu zastąpił Brazylijczyka w pojedynku z Fulham . Potem rozegrał pełne spotkanie z Evertonem . W obu tych potyczkach 25-latek spisał się poprawnie. Nie brakowało pozytywnych głosów pochodzących z brytyjskich mediów .

"Kiwior wyglądał pewnie w obronie. (...) Pod koniec pierwszej części spotkania zagrał też fantastyczną piłkę z własnej połowy do Leandro Trossarda" - pisało między innymi "The Sun". "Dobrze wywiązał się ze swoich obowiązków obronnych, wnosząc do gry zespołu kilka ważnych bloków i celnych podań" - dodawali żurnaliści "Daily Mail".