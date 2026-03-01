Arsenal - Chelsea. O której i gdzie obejrzeć mecz na żywo? [TRANSMISJA TV, STREAM]

Derby Londynu, czyli mecz Arsenal - Chelsea w ramach 28. kolejki Premier League zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 17:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Extra 1. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Derby Londynu. Arsenal - Chelsea. Bilans i aktualna dyspozycja

Arsenal po 28. kolejkach prowadzi w tabeli Premier League, czyli dokładnie na 10 spotkań przed końcem sezonu. "Kanonierzy" nie przegrali od pięciu meczów w lidze i zdają się zmierzać po wyczekiwane aż 22 lata mistrzostwo Anglii. W tym sezonie doznali tylko trzech porażek i zdobyli 61 na 84 możliwe punkty do zdobycia. Dziś ekipa Mikela Artety przejdzie kolejny "poważny" tekst, który może dać w kwestii tytułu kilka odpowiedzi.

Arsenal podejmie u siebie Chelsea w ramach 215 derbach Londynu. To spotkania bez wątpienia jest hitem tego weekendu na angielskich boiskach. "The Blues" prezentują się całkiem dobrze i już od sześciu kolejek pozostają niepokonani. To także druga najlepiej grająca na wyjazdach drużyna w lidze, zaraz za... Arsenalem. Chelsea w delegacjach zdobyła 22 na 39 punktów, a w ostatnich dwóch odniosła zwycięstwa. Piłkarze ze Stamford Bridge wyraźnie lepiej radzą sobie pod wodzą Liama Roseniora, który przejął zespół na początku stycznia od Enzo Maresci i mogą sprawić dziś niespodziankę na Emirates Stadium.

W dotychczasowych derbach Londynu na 214 spotkań, 86 wygrał Arsenal, w 62 odnotowano remis, a 66 padło łupem piłkarzy Chelsea. Natomiast jeśli chodzi wyłącznie o mecze ligowe, to w 177 konfrontacjach 70 razy triumfowali "Kanonierzy", 53 razy padł remis, a 54-krotnie zwyciężali "The Blues". Chelsea nie ma jednak ostatnio najlepszej passy w starciach z Arsenalem, bo już od prawie pięciu lat nie potrafi go pokonać. Ostatni raz miał miejsce 22 sierpnia 2021 roku, kiedy Chelsea wygrała na wyjeździe z Arsenalem 2:0.

W tym sezonie oba zespoły zmierzyły się trzykrotnie. Najpierw w ramach 13. kolejki Premier League, kiedy padł remis 1:1. Kolejne dwa mecze w ramach Pucharu Ligi Angielskiej wygrywał już Arsenal, najpierw 3:2, a następnie 1:0.

Arsenal - Chelsea. Premier League. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Extra 1. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Piłkarze Arsenalu w sezonie 2025/2026 ALASTAIR GRANT East News

Piłkarze Chelsea Londyn w sezonie 2025/2026 Henry Nicholls AFP

