Angielski klub w żałobie. Nie żyje legenda. Strzelił gola na wagę najważniejszego trofeum

Nottingham Forest to klub występujący w Premier League. Zespół plasuje się na 17. pozycji i w sezonie 2025/26 będzie walczyć o utrzymanie. 25 grudnia sport zszedł jednak na drugi plan.

Ze złamanym sercem ogłaszamy śmierć legendy Nottingham Forest i przyjaciela Johna Robertsona

Nie żyje John Robertson

Robertson miał 72 lata. W barwach Nottingham Forest świętował dwukrotnie wygranie Pucharu Europy (1979, 1980). W 1980 roku zdobył bramkę w finale z Hamburgerem SV, zakończonym wynikiem 1:0.

W Nottingham spędził łącznie 14 lat. W barwach Forest rozegrał ponad 500 meczów. Skrzydłowy na koncie ma też 28 występów i osiem goli w drużynie narodowej. Był w kadrze na mistrzostwa świata 1978 i 1982.

Przyczyna zgonu Robertsona nie została ujawniona.

