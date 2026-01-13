Partner merytoryczny: Eleven Sports

Angielski gigant ma nowego trenera. A jednak powrót, jest potwierdzenie

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

W ostatnich tygodniach doszło sporej liczby zwolnień trenerów w znanych piłkarskich klubach. Z dotychczasowymi szkoleniowcami pożegnali się choćby dwaj giganci Premier League - Chelsea FC oraz Manchester United. Jeden z nich wreszcie poinformował kibiców o zatrudnieniu nowego specjalisty. Mowa o głośnym powrocie, ponieważ szkoleniowiec ten miał już okazję pracować z tą konkretną drużyną. Fani są zachwyceni i nie mogą doczekać się debiutu.

Mężczyzna w ciemnej kurtce gestykuluje rękami na tle nieostrego stadionu pełnego widzów, skupiony i zaangażowany, sugerując wydawanie poleceń lub dyskusję o grze.
Michael CarrickMI News / NurPhoto AFP

Wspomniane wyżej zmiany dotyczą Manchesteru United. Bezkrólewie w jednym z najpopularniejszych klubów świata trwało od początku stycznia, kiedy to z posadą pożegnał się Ruben Amorim. Działacze mieli już dość rozczarowujących wyników, w efekcie czego Portugalczyk od niedawna szuka dla siebie nowego miejsca pracy. Następcę specjalisty z Półwyspu Iberyjskiego poznaliśmy stosunkowo szybko. "Czerwone Diabły" we wtorkowy wieczór poinformowały o zatrudnieniu Michaela Carricka.

"Michael Carrick powraca. Nasz były kapitan będzie naszym głównym trenerem do końca sezonu 2025/26" - poinformowało oficjalne konto Manchesteru United na portalu X.

Więcej informacji wkrótce.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Zobacz również:

Jurgen Klopp przejmie Real Madryt? Niemiec skomentował plotki
La Liga

Aż huczy o Kloppie w Realu. Błyskawiczna reakcja Niemca. W Madrycie już wiedzą

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński
Mężczyzna z zarostem ubrany w ciemną kurtkę stoi na tle rozmytego stadionu i klaszcze dłońmi, sprawiając wrażenie skoncentrowanego.
Michael CarrickMI News / NurPhoto AFP
Manchester United
Manchester UnitedOli ScarffAFP
Piłka nożna leżąca na środku zielonego boiska na tle pustych trybun stadionu.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja