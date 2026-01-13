Angielski gigant ma nowego trenera. A jednak powrót, jest potwierdzenie

W ostatnich tygodniach doszło sporej liczby zwolnień trenerów w znanych piłkarskich klubach. Z dotychczasowymi szkoleniowcami pożegnali się choćby dwaj giganci Premier League - Chelsea FC oraz Manchester United. Jeden z nich wreszcie poinformował kibiców o zatrudnieniu nowego specjalisty. Mowa o głośnym powrocie, ponieważ szkoleniowiec ten miał już okazję pracować z tą konkretną drużyną. Fani są zachwyceni i nie mogą doczekać się debiutu.