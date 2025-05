7 lat i koniec. Polak aż zalał się z łzami. Widziało to prawie pół miliona osób

Dziś "Młoty" rozegrają swój ostatni mecz domowy w tym sezonie Premier League. Przed spotkaniem klub postanowił uhonorować powoli żegnających się z kolegami piłkarzy i dać im możliwość pożegnania z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Z tej szansy skorzystał Łukasz Fabiański , który na nagraniu nie mógł powstrzymać napływających mu do oczu łez .

- Tak, nadszedł ten czas dla mnie i moich innych kolegów, którzy opuszczają klub, by powiedzieć "do widzenia". Chcę tylko bardzo podziękować wszystkim za tą wspaniałą podróż. A była ona niesamowita - nie tylko na boisku, ale i poza nim. Jestem absolutnie wdzięczny za wszystko. To była przyjemność i błogosławieństwo, ale i pewna droga, bo przechodziliśmy przez wzloty i upadki jako zespół, lecz także ja sam personalnie - rozpoczął swój wywód były bramkarz reprezentacji Polski.