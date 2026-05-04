6 goli, ostatni w 97. minucie. Emocje w Anglii. Możliwy zwrot w walce o tytuł

Tomasz Chabiniak

Manchester City przed poniedziałkowym wieczorem tracił do liderującego Arsenalu 6 punktów, ale też miał rozegrane dwa mecze mniej. Oznaczało to, że wyścig mistrzowski w pewnym sensie jest "na zero". Podopieczni Pepa Guardioli potknęli się jednak na Goodison Park. Everton może mieć wielki niedosyt, bo nie dowiózł zwycięstwa do końca.

Everton - Man City

Londyński Arsenal oczekuje na wtorkowy rewanż półfinału Ligi Mistrzów przeciwko Atletico Madryt, ale w poniedziałkowy wieczór otrzymał miłą wiadomość z krajowego podwórka. Znowu mają realną przewagę nad Manchesterem City w walce o mistrzostwo Anglii. "Obywatele" tracili do nich 6 punktów, ale mieli dwa spotkania mniej. Zagrali w poniedziałkowy wieczór przeciwko Evertonowi i tylko zremisowali.

Mecz miał specyficzny przebieg. Pierwsza połowa nie przyniosła piłkarskich fajerwerków, goście z Etihad Stadium przeważali, ale też nie zagrażali zbyt mocno bramce przeciwników. W 43. minucie jednak Erling Haaland dał o sobie znać i trafił gola "do szatni".

Pierwszy kwadrans drugiej połowy nie zapowiadał nadchodzącego "trzęsienia ziemi". Gospodarze wrzucili wyższy bieg i zaskoczyli wszystkich trzema trafieniami pomiędzy 68. a 81. minutą. Nagle zrobiło się 3:1, dublet ustrzelił Thierno Barry, cegiełkę dołożył Jake O'Brien. City nie byłoby jednak sobą, gdyby przestało wierzyć w ratowanie rezultatu. Gdy ma się takie indywidualności jak wspomniany Haaland i Jeremy Doku trzeba atakować do końca. To się opłaciło. Norweg trafił w 83. minucie, a Belg w 97. ładnym, technicznym strzałem zza pola karnego. Skończyło się więc na 3:3.

"The Toffees" mogą czuć duży niedosyt. Dwa tygodnie temu również na swoim obiekcie stracili w 100. minucie remis w derbach z Liverpoolem, przegrywając ostatecznie 1:2. Teraz znowu popsuli ostatnie fragmenty starcia.

Co to oznacza dla City w kontekście walki o tytuł? Przestaje być zależne od siebie. Jeszcze do dziś wygrywanie wszystkich meczów do końca i podtrzymanie lepszego bilansu bramkowego od "Kanonierów" dawało im trofeum. Teraz sytuacja się komplikuje i Guardiola musi liczyć na potknięcie graczy Mikela Artety w którejś z ostatnich trzech kolejek (Arsenal zagra z 18. West Hamem, 19. Burnley i 15. Crystal Palace, które w ostatniej serii gier 24 maja może potencjalnie być kilka dni po finale Ligi Konferencji).

To był więc czarny poniedziałek dla błękitnej części Manchesteru.

Premier League
35. Kolejka
04.05.2026
21:00
Zakończony
Thierno Barry
68' , 81'
Jake O'Brien
73'
Jeremy Doku
43' , 90+-7'
Erling Haaland
83'
Everton
3 - 3
Manchester City
Posiadanie piłki
26%
74%
Strzały
14
20
Strzały celne
6
4
Strzały niecelne
2
8
Strzały zablokowane
6
8
Ataki
37
112

