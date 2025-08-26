16-latek uratował mistrza. Debiut i gol w decydującym momencie. Przebił legendę

Ludzie zarządzający angielską Premier League na zakończenie drugiej serii spotkań przygotowali prawdziwy hit. Naprzeciw siebie stanęły dwa zespoły, które już w czwartek wezmą udział w losowaniu fazy ligowej Champions League. Newcastle United na swoim terenie koniecznie chciał utrzeć nosa panującemu mistrzowi Anglii Liverpoolowi.

W tle spotkania wciąż trwa wielka batalia transferowa. Najlepszy strzelec Newcastle w poprzednim sezonie Alexander Isak wciąż buntuje się próbując wymusić na działaczach odejście z klubu. Reprezentant Szwecji jest szczególnie zdeterminowany, by przejść właśnie do Liverpoolu i spełnić swoje marzenie, jakim są regularne występny na Anfield.

"Sroki" ambitnie weszły w ten mecz i nie miały najmniejszego zamiaru ustępować faworytowi. Gospodarze stworzyli sobie sporo sytuacji, a cała ofensywna gra koncentrowała się na osobie Anthony'ego Gordona. Anglik jednak był nieskuteczny, a tuż przed przerwą narobił swoim kolegom ogromnego problemu.

Liverpool natomiast spokojnie kontrolował wydarzenia na boisku, po to, by zaatakować w idealnym do tego momencie. W 35. minucie mistrzowie Anglii wyszli na prowadzenie. Ryan Gravenberch otrzymał od przeciwników tak dużo miejsca, że ten mógł spokojnie przyjąć piłkę i przygotować ją do płaskiego uderzenia. Jego próba kompletnie zaskoczyła Nicka Pope'a, który nawet nie drgnął.

Rozwiń

Liverpool roztrwonił ogromną przewagę. Uratował ich sensacyjny debiutant. Ten moment przeszedł do historii

Kolejny cios Newcastle zadał ich własny zawodnik. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy bezsensowny faul na środku boiska popełnił Gordon. Napastnik gospodarzy nagle zaatakował od tyłu rozgrywającego futbolówkę Virgila van Dijka, za co początkowo został ukarany żółtą kartką. Sędzia tego spotkania po skorzystaniu z systemu VAR zmienił pierwotną decyzję i wykluczył Gordona z dalszej rywalizacji.

Osłabiony czerwoną kartką dla swojego napastnika Newcastle wyszło na drugą połowę i po zaledwie 23 sekundach straciło kolejnego gola. Liverpool po wznowieniu gry błyskawicznie przesunął się w stronę pola karnego przeciwnika. Strzał Cody'ego Gakpo gospodarze zdołali zablokować, lecz przy bardzo precyzyjnej dobitce Hugo Ekitike nie mieli już żadnych szans.

Od tego momentu wszystko wskazywało na to, że gospodarze nie mają już czego szukać w tym spotkaniu. Nic bardziej mylnego, a mistrz Anglii przekonał się, że nie może nawet na sekundę pozwolić sobie na brak koncentracji. Pewną dozę optymizmu Newcastle celnym strzałem głową i kontaktową bramkę dał w 57. minucie Bruno Guimaraes.

W 88. minucie na długie zagranie z własnej połowy zdecydował się Pope. Wyjątkową niefrasobliwość przeciwników wykorzystał William Osula. Wprowadzony na murawę 12 minut wcześniej zawodnik wyskoczył zza pleców defensorów Liverpoolu, uprzedził Allisona i doprowadził do remisu 2:2. Taki rezultat z pewnością zadowalał sympatyków Newcastle, zwłaszcza biorąc pod uwagę okoliczności temu towarzyszące.

Gospodarze musieli jednak obejść się smakiem. I to za sprawą zaledwie 16-latka, który wchodząc na boisko w szóstej minucie doliczonego czasu gry, debiutował w Premier League. W dziesiątej minucie po zagraniu w pole karne Mohameda Salaha oraz umiejętnym przepuszczeniu piłki Dominika Szoboszlaia przed ogromną szansą stanął Rio Ngumoha. Piłkarz, który 29 sierpnia będzie obchodził 17. urodziny, w decydującym momencie zachował się jak rutyniarz, umieszczając futbolówkę przy dalszym słupku bramki Newcastle.

Rozwiń

Liverpool wygrał to spotkanie 3:2, a Ngumoha zapisał się w historii klubu. Bohater poniedziałkowego meczu został najmłodszym w historii Liverpoolu strzelcem gola w spotkaniu Premier League. Wyprzedził on legendarnego Michaela Owena, który w momencie swojego premierowego gola w lidze miał dokładnie 17 lat, 4 miesiące i 22 dni.

Trafienie Ngumohy sprawia, że Liverpool obok Arsenalu i Tottenhamu pozostaje niepokonanymi drużynami w tym sezonie Premier League. Newcastle natomiast notuje mały falstart, bo po przegranym w ostatniej chwili domowym meczu z zaledwie jednym punktem plasują się na 15. lokacie w tabeli.

Statystyki meczu Newcastle United 2 - 3 Liverpool Posiadanie piłki 38% 62% Strzały 10 5 Strzały celne 3 4 Strzały niecelne 4 0 Strzały zablokowane 3 1 Ataki 63 94

Athletic Bilbao – Rayo Vallecano 1-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Liverpool poprzedni sezon ligowy zakończył mistrzostwem Anglii Jon Super East News

Minuta ciszy przed meczem Preston North End - Liverpool FC ku pamięci Diogo Joty i Andre Silvy Oli Scarff AFP