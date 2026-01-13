Partner merytoryczny: Eleven Sports

Manchester United - Manchester City w 22. kolejce Premier League. Relacja na żywo

Premier League
22. Kolejka
17.01.2026
13:30
Do meczu:

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: sobota, 17 stycznia 2026 godz. 13:30

W sobotę 17 stycznia na Old Trafford rozgrywany będzie gorący Derby Manchesteru. „Czerwone Diabły” podejmą rywali z Etihad, a stawka to nie tylko trzy punkty, lecz także prestiż lokalnej rywalizacji. Manchester City przystępuje do spotkania jako faworyt, zajmując wysokie miejsce w tabeli i prezentując stabilniejszą formę niż rywale, którzy walczą o odbudowę po słabszym okresie. Spodziewane jest otwarte starcie, z City naciskającym w ofensywie i United szukającym szans na kontry. Zapraszamy na relację na żywo.
Dwóch piłkarzy Manchesteru City w błękitnych strojach świętuje na murawie po udanej akcji, jeden z nich uśmiechnięty z wyciągniętą dłonią, drugi odwrócony plecami.
Dwóch piłkarzy Manchesteru City w błękitnych strojach świętuje na murawie po udanej akcji, jeden z nich uśmiechnięty z wyciągniętą dłonią, drugi odwrócony plecami.Oli ScarffAFP