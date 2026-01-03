Manchester City - Chelsea w 20. kolejce Premier League. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 04 stycznia 2026 godz. 18:30W niedzielny wieczór dojdzie do najciekawiej zapowiadającego się meczu 20. kolejki Premier League, w którym Manchester City zmierzy się z londyńską Chelsea. Gospodarze na półmetku rozgrywek zajmują 2. lokatę w tabeli z czterema punktami straty do liderującego Arsenalu. Po ośmiu zwycięstwach z rzędu, ostatnio zremisowali 0-0 z Sunderlandem i na pewno będą wrócić do zwycięskiej ścieżki. Chelsea po połowie sezonu jest na 5. miejscu i brakuje jej trzech oczek do Liverpoolu. Ostatnie mecze nie wychodziły po ich myśli - 2-2 z Newcastle, 1-2 z Aston Villą i 2-2 z Bournemouth. Zapowiada się na ekscytujące starcie. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.