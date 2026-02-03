Liverpool - Manchester City w 25. kolejce Premier League. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 08 lutego 2026 godz. 17:30
To jedno z najgorętszych starć sezonu - Liverpool (6. miejsce) podejmie wicelidera Manchester City w kluczowym spotkaniu ligowym. Obie drużyny imponują ofensywą i regularnie strzelają dużo goli, co potwierdzają statystyki bezpośrednich konfrontacji i forma bramkowa z ostatnich tygodni. City wygrało ostatnie ligowe starcie z Liverpoolem 3:0, ale The Reds u siebie są trudnym rywalem i notują serię solidnych występów. Dzięki wysokiej jakości ataku i taktycznej grze obu trenerów, można spodziewać się intensywnego meczu z dużą liczbą sytuacji podbramkowych. Emocje na Anfield gwarantowane! Zapraszamy na relację na żywo.