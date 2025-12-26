Chelsea - Aston Villa w 18. kolejce Premier League. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 27 grudnia 2025 godz. 18:30Święta, święta i po świętach... ale nie na angielskich boiskach! W sobotni wieczór dojdzie do meczu na szczycie. Londyńska Chelsea podejmie Aston Villę w ramach 18. kolejki Premier League. Goście są w znakomitej formie - 10 zwycięstw z rzędu dają im 3. miejsce w tabeli Ligi Europy i taką samą lokatę w tabeli Premier League. Zagrają jednak z godnym rywalem. Chelsea zajmuje 4. lokatę w lidze, chociaż ostatnio gra w kratkę (2 zwycięstwa, 2 remisy i 1 porażka. Zapowiada się na najciekawszy mecz kolejki. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo!