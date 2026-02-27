Arsenal - Chelsea w 28. kolejce Premier League. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 01 marca 2026 godz. 17:30
W niedzielę na Emirates Stadium czeka nas londyński klasyk, kiedy to lider tabeli Arsenal podejmie Chelsea w starciu o ważne punkty w walce o tytuł i europejskie miejsca. Gunners prezentują znakomitą formę i dominują w bezpośrednich starciach z Blues, pozostając niepokonani w większości ostatnich spotkań między tymi zespołami. Arsenal dąży do utrzymania przewagi na szczycie, natomiast Chelsea pod wodzą Liama Roseniora potrzebuje wyniku, by wzmocnić swoją pozycję w czołówce. Kluczowe role mogą odegrać ofensywni gracze po obu stronach boiska, a najnowsze prognozy wskazują na wyrównane, ale emocjonujące starcie. Zapraszamy na relację na żywo.