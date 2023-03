Żona Wojtka Szczęsnego szaleje w Londynie. Świętowała urodziny przyjaciółki

Jak na prawdziwą WAG przystało, Marina dzielnie wspiera swojego ukochanego w karierze zawodowej. Przed piłkarskimi mistrzostwami świata w Katarze 33-latka przygotowała dla reprezentantów Polski wyjątkową niespodziankę - światło dzienne ujrzał bowiem jej mundialowy hit "This Is The Moment" , który zagrzewał "Biało-Czerwonych" do walki.