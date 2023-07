Żona Szczęsnego wygadała się o transferze męża? "Nie chciałabym tam żyć"

Marina i Wojciech Szczęśni są parą już od prawie 10 lat. Co ciekawe, o ich znajomości zadecydowało zdjęcie polskiej piosenkarki w mediach społecznościowych, które zachwyciło piłkarza do tego stopnia, że dążył za wszelką cenę do zdobycia numeru kobiety. Co ciekawe, artystka z początku nie wiedziała, kim jest mężczyzna, który się do niej "dobijał", ponieważ nie interesowała się sportem. Ostatecznie jednak zgodziła się na spotkanie ze "Szczeną" w Warszawie. Z perspektywy czasu na pewno nie żałuje swojej decyzji, bowiem w 2016 roku para stanęła na ślubnym kobiercu, a dwa lata później na świat przyszedł ich syn - Liam.