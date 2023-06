Żona Szczęsnego spędza czas w Hiszpanii. Lewandowska zareagowała od razu

Gdy Wojtek do mnie zadzwonił, nie wiedziałam, kim jest. Nigdy nie obejrzałam żadnego meczu, nie interesowałam się sportem. Mieszkałam w Stanach od pół roku, negocjowałam kontrakt z menedżerem. Kiedy przyjechałam na chwilę do Warszawy zobaczyć się z rodziną i przyjaciółmi, zauważyłam w polskiej komórce trzy nieodebrane połączenia z tego samego numeru. Wydzwaniał do mnie jakiś Wojtek Szczęsny. 'Czy to TEN Wojtek Szczęsny?' pytały moje koleżanki. 'Jaki Wojtek?'. 'No, ten sportowiec, bramkarz'. Dopiero kiedy wyszukałam go w Internecie, przypomniałam sobie, że kojarzę Wojtka z programu Kuby Wojewódzkiego

~ wyjawiła.