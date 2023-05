Żona Szczęsnego prosto z mostu o swoim mężu. Taki prywatnie jest Wojciech

Mój Wojtek jest ukrytym showmanem. Jak on skończy karierę i nie dostanie żadnego programu, to ktoś popełni wielki błąd. Więc lepiej już go namierzcie i szukajcie dla niego dobrego formatu, bo to jest po prostu kabareciarz. (...) on jest do tego stworzony, to jest jajcarz

~ stwierdziła znana WAG.