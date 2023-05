Żona Szczęsnego komentuje aferę z Anną Lewandowską. "To jakaś abstrakcja"

"Darzę dużą estymą 'Lewego', w sensie jako sportowca, bo wiem, że bardzo dużo zrobił. Ale uważam, że są rzeczy, które są tak słabe, że się w głowie nie mieści. Mogę powiedzieć takie, co ludzie nie mówią. Jesteś żoną najlepszego napastnika na świecie i jedyne, o co walczysz, to żeby pokazała cię telewizja na meczu, z jaką przyszłaś torebką. No, k***a, wstyd. Tak upraszczam, już nie chcę więcej mówić. Wyobrażasz sobie żonę Messiego, żeby się tak zachowywała?" - dobitnie podsumował Annę były prezes Legii.