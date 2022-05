Żona Rybusa zorganizowała w Rosji huczną imprezę. Wychodzą na jaw kulisy

Agresywne działania wojsk Putina i wojna w Ukrainie sprawiły, że pod znakiem zapytania stanęły losy zagranicznych piłkarzy występujących w Rosji . W Polsce na tapet wzięto rodzimych sportowców, którzy swoje kariery związali z rosyjskim poletkiem.

Najbardziej skomplikowana wydawała się sytuacja Macieja Rybusa . Polak od lat występuje w Lokomotiwie Moskwa i ewentualne odejście z ligi wiązałoby się z ogromnymi zmianami nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym. Rybus ułożył sobie bowiem życie w Rosji. Jego żona jest Rosjanką, a dzieci wychowują się w tamtejszym społeczeństwie. Choćby przez wzgląd na rodzinę piłkarzowi trudno byłoby podjąć decyzję o wyjeździe i zamieszkaniu w innym kraju.

Ostatecznie piłkarz reprezentacji Polski został w Lokomotiwie, ale niewykluczone, że już latem zmieni otoczenie.

Tymczasem rodzina Rybusa stara się prowadzić możliwie normalne życie. Ostatnio urządzono huczną imprezę.

Huczna impreza urodzinowa Lany Rybus. Tak świętowała żona Macieja Rybusa

Ostatnio Lana Rybus obchodziła 26. urodziny. Z tej okazji udostępniła w sieci kilka zdjęć, do których pozowała z wielkim bukietem kwiatów, otoczona balonami. "Jestem wdzięczna Bogu za wszystko, co mnie otacza i tych, którzy są obok mnie! Za wszystkich moich bliskich, dla których bije moje serce. Przyjaciołom i bliskim dziękuję za szczerość, ciepło, przyjaźń i wsparcie. Jestem wdzięczna za wszystko, co było i jest w moim życiu! Za wzloty i upadki!" - napisała obok fotek.

Jednak to nie koniec. Żona Rybusa ujawniła właśnie, jak wyglądało jej przyjęcie urodzinowe. Okazuje się, że impreza zorganizowana została z pompą. Na InstaStories Lany pojawiła się garść materiałów wideo zza kulis. Solenizantka zaprezentowała się gościom w kreacji podkreślającej jej szczupłą sylwetkę. Założyła sukienkę z jasnym gorsetem, odkrytymi ramionami i frędzlowaną niebieską spódnicą.

W pewnym momencie przyjęcia wniesiono tort zdobiony mnóstwem truskawek i odśpiewano "Happy Birthday" oraz "Sto lat" po rosyjsku. Jest też nagranie, na którym widać świetną zabawę małżeństwa Rybusów. Maciej i Lana tańczyli razem przy dźwiękach "Lambady". Później kobieta zdmuchiwała świeczki z jeszcze innego tortu, tym razem skromniejszego, w kształcie serca.

Były też karaoke, konfetti, odpalone minirace oraz tłum świetnie bawiących się gości.

Całe wydarzenie zorganizowano w bogato zdobionej sali, z parkietem na środku i okrągłymi stołami dla gości. Cała aranżacja wyglądała tak imponująco, że mogła przypominać wesele!

