Sara Arfaoui urodziła się we Francji, jednak jeszcze w dzieciństwie wraz z rodzicami przeniosła się do Włoch. Później poznała miłość swojego życia, Ilkaya Gundogana , a w 2022 roku wraz z ukochanym stanęła na ślubnym kobiercu. Teraz para mieszka w Wielkiej Brytanii, a konkretniej w Manchesterze.

Ukochana gwiazdora Manchesteru City krytykuje lokalne restauracje. Jej słowa rozpętały burzę w sieci

Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Wypowiedź WAG Manchesteru City dotknęła m.in. krytyka kulinarnego Jaya Raynera. Brytyjczyk w rozmowie z dziennikarzami "The Sun" odpowiedział na słowa żony Gundogana: "To niedorzeczny punkt widzenia. Manchester jest pełen genialnych restauracji. To istna perełka wśród miejsc do jedzenia". Co więcej, jego zdaniem tak negatywne komentarze mogą jedynie sprawić problemy restauratorom z Manchesteru, szczególnie w tak trudnych czasach.