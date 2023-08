Żona Leo Messiego szybko zadomowiła się w Miami. Zdjęcia dowodem

Leo Messi nie bez powodu zaliczany jest do grona najlepszych piłkarzy globu. Argentyński gwiazdor może bowiem pochwalić się wyróżnieniami i osiągnięciami, o których wielu innych zawodników może jedynie pomarzyć. Ma on na swoim koncie m.in. tytuł mistrza świata , mistrza olimpijskiego z 2008 roku, jest również siedmiokrotnym zdobywcą Złotej Piłki i sześciokrotnym zdobywcą Europejskiego Złotego Buta.

Większość swojej kariery Leo Messi spędził występując w barwach obecnego klubu Roberta Lewandowskiego, FC Barcelona. W 2021 roku Argentyńczyk opuścił jednak Katalonię i przeniósł się do stolicy Francji, gdzie brylował jako zawodnik Paris Saint-Germain. Jego przygoda z francuską ligą nie trwała jednak długo. Latem 2023 roku Messi opuścił bowiem Europę i przeniósł się do Stanów Zjednoczonych . Zasilił on bowiem szeregi klubu Inter Miami, którego właścicielem jest były gwiazdor futbolu, David Beckham.