Żona Krychowiaka pokazała, jak trenuje. Konkurencja dla Lewandowskiej?

W ostatnich latach mogliśmy zaobserwować ogromne zmiany w świecie fitness . Już od jakiegoś czasu siłownia to miejsce, z którego chętnie korzystają nie tylko mężczyźni, ale również kobiety. Zmieniło się także samo podejście ludzi do aktywności fizycznej .

Jeszcze do niedawna na siłownię chodziło się po to, by zrzucić zbędne kilogramy. Teraz natomiast treningi i aktywność fizyczna mają na celu m.in. zwiększenie naszej mobilności, polepszenie samopoczucia, czy zbudowanie zdrowej, często mocno umięśnionej sylwetki. Nic więc dziwnego, że także wśród drugich połówek sportowców liczba osób trenujących na siłowni wzrasta.